В Україні буде від 6 морозу до 20 тепла і дощ

У найближчу добу погоду в Україні визначатиме циклон та атмосферні фронти, які принесуть дощі, грози, штормовий вітер і навіть мороз зі снігом у високогір’ї Карпат.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, сайт Укргідрометцентру

Пряма мова Діденко: "Завтрашні українські контрасти – від 6 морозу до 20 тепла! Дощі, грози, штормовий вітер, сонячні прояснення та сніг – все це міститься у концертній програмці найближчого четверга".

Деталі: 7-го квітня на заході та півночі країни, у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях очікуються дощі, у Карпатах та в прикарпатських регіонах подекуди мокрий сніг та сніг.

Вітер в Україні очікується північно-західного та західного напрямку. У західних областях, місцями на півночі, півдні та в центрі прогнозують штормові пориви.

Температура повітря вночі +5+9 градусів, на сході +8+13 градусів, на заході +2+6 градусів, у Карпатах від 2 градусів тепла до 3 морозу, на високогір’ї до -3-6 градусів.

Вдень переважно потеплішає до +8+14 градусів, у центрі, на півдні та на Сумщині +12+17 градусів, у східних областях +15+20 градусів.

У Києві 7 травня буде холодним і з дощем та вітром. Вночі +4+6 градусів, вдень +10+13 градусів.

Потепління, за прогнозом синоптика, прийде 9-10 травня.

