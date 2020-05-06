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Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень

Середа, 6 травня 2020, 13:40

Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв каже, що його відомство дотримується рішення уряду і знизило заробітні плати керівникам на час карантину.

Джерело: Коболєв на засіданні уряду 6 травня

Пряма мова: "За квітень цього року моя зарплата становить 47 з чимось тисяч гривень, оскільки і правління "Нафтогазу" і наглядова рада прийняли рішення про безумовне дотримання прийнятого закону про держбюджет, який обмежує виплати керівним органам державних компаній".

Деталі: Коболєв отримав відповідне запитання про зарплату від народного депутата.

Передісторія:

  • 29 квітня Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.
  • Депутати ухвалили 13 квітня зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат. (Мінімальна зарплата наразі встановлена на рівні 4723 гривні).
  • При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

Нагадаємо: В січні 2020 року стало відомо, що топ-менеджмент "Нафтогазу" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатить Україні російський "Газпром".

Таким чином, топ-менеджери отримали близько 29 мільйонів доларів або 700 млн гривень.

Валентина Романенко, УП
Теми: Нафтогаз


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