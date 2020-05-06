Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень
Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв каже, що його відомство дотримується рішення уряду і знизило заробітні плати керівникам на час карантину.
Джерело: Коболєв на засіданні уряду 6 травня
Пряма мова: "За квітень цього року моя зарплата становить 47 з чимось тисяч гривень, оскільки і правління "Нафтогазу" і наглядова рада прийняли рішення про безумовне дотримання прийнятого закону про держбюджет, який обмежує виплати керівним органам державних компаній".
Деталі: Коболєв отримав відповідне запитання про зарплату від народного депутата.
Передісторія:
- 29 квітня Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.
- Депутати ухвалили 13 квітня зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат. (Мінімальна зарплата наразі встановлена на рівні 4723 гривні).
- При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.
Нагадаємо: В січні 2020 року стало відомо, що топ-менеджмент "Нафтогазу" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатить Україні російський "Газпром".
Таким чином, топ-менеджери отримали близько 29 мільйонів доларів або 700 млн гривень.