57% французів погладшали за час карантину

З початку карантину 57% французів у середньому погладшали на 2 кілограми.

Такими є результати дослідження Ifop для каналу BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

"Менш часті переміщення, зниження фізичної активності, перекуси, що посилюються занепокоєнням у зв'язку з поточною ситуацією, що спонукає людей їсти "заспокійливе" солодке (бісквіти, шоколад, торти)... Карантин, безсумнівно, сприяв тому, щоб більшість французів - 57% - набрали вагу", - йдеться у дослідженні.

56% чоловіків і 58% жінок стверджують, що з початку карантину дещо набрали у вазі.

В середньому жінки набрали 2,3 кг, чоловіки – 2,7 кг.

18% опитаних заявили, що набрали 4 кілограми і більше.

В результаті 54% французів заявляють, що невдоволені власним тілом, відтак після карантину збираються перейти на більш здорове харчування.

Як повідомлялося, під час 55-денного карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу італійці набирали в середньому по 2 кілограми додаткової ваги.