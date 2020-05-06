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Дружина Зеленського запросила українців до розмови

Середа, 6 травня 2020, 14:20

Дружина президента Олена Зеленська ініціювала велику розмову з українцями про безбар’єрність.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Під час карантину мільйони людей отримали досвід повної або часткової ізоляції. Ми всі відчули бар’єри. По суті, навіть не усвідомлюючи цього, ми всі одночасно взяли участь у соціальному експерименті – як у нашому суспільстві, у наших містах і селах жити людям з обмеженою мобільністю, ментальними та фізичними відмінностями.

Для більшості з нас це – не назавжди. Але поруч є люди, для яких ці бар’єри не зникнуть ніколи. Сотні тисяч українців постійно живуть за бар’єрами, які зараз відчули всі".

Деталі: Мета проекту – зрозуміти, з якими саме бар’єрами найчастіше стикаються українці. Для цього на сайті bf.gov.ua стартувало всеукраїнське онлайн-опитування, яке триватиме два місяці.

Опитувальник містить сім важливих запитань, що стосуються фізичних і психологічних бар’єрів, а також бар’єрів, пов’язаних з культурними та віковими особливостями.

Зазначається, що відповіді українців допоможуть визначити, які саме бар’єри вони вважають найбільшими, а в подальшому – розробити план дій для їхнього усунення.

Партнерами проекту виступили Міністерство цифрової трансформації та Міністерство соціальної політики України.

Українська правда
Теми: карантин


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