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Литва продовжила карантин до літа

Середа, 6 травня 2020, 15:04

Уряд Литви 6 травня вирішив продовжити карантин до 31 травня включно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Карантин продовжено з певними послабленнями.

Уряд планує з 11 травня дозволити приїзд до Литви громадян Естонії та Латвії. Їм не доведеться проводити в ізоляції 14 днів. З 15 травня рух на території країн Балтії буде вільним. До Литви також можуть приїжджати громадяни інших країн ЄС, які приїжджають по роботі, бізнесу або на навчання. Їм доведеться провести 14 днів у самоізоляції.

Уточнюється і порядок носіння масок. Їх можна не надягати під час купання в озерах, річках, ставках і в морі і під час заняття водними видами спорту. Це уточнення набуває чинності відразу з моменту прийняття.

З 11 травня дозволяється проведення уроків з водіння автомобіля.

З 18 травня дозволять проведення індивідуальних тренувань в спортклубах і тренувань в групах до 6 осіб. При цьому необхідно використовувати всі засоби захисту та гігієни.

Крім того, дозволять проведення заходів за участю до 30 осіб на відкритому повітрі. Однак учасники повинні дотримуватися дистанції в 2 м, на кожного повинна припадати площа в 10 кв.м, слід дотримуватися вимог гігієни і використовувати засоби захисту. З 30 травня такі заходи за участю до 30 осіб пропонують дозволити в приміщеннях.

 З 18 травня в Литві мають відкритися дитячі садки та підготовчі групи.

 З цього ж дня також планують дозволити роботу стоматологічних кабінетів.

Теми: коронавірусЛитва


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