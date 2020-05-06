Уряд відновив роботу одного пункту пропуску на кордоні з Польщею
Кабінет міністрів України вирішив відновити роботу пункту пропуску для автомобільного сполучення "Рава-Руська", тимчасово закритого у зв’язку з пандемією.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Урядовий портал".
Відновлення роботи пункту пропуску "Рава Руська" дозволить значно зменшити завантаженість нині працюючих КПП "Ягодин" та "Краківець" для автомобільного сполучення з Польщею, заявили в уряді.
Крім цього, відкриття КПП сприятиме мінімізації великого скупчення вантажного транспорту на кордоні, що важливо в умовах поширення COVID-19, а також забезпечить стабільне здійснення міжнародної торгівлі як з Польщею, так і з ЄС в цілому, додали в уряді.
Крім того, уряд вирішив відкрити для морського сполучення "Скадовський морський торговельний порт".
Нагадаємо, з 7 квітня державний кордон України можна перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску.
З 7 квітня тимчасово закритими були 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення.