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Уряд вирішив відновити роботу одного пункту пропуску на кордоні з Польщею

Середа, 6 травня 2020, 15:46

Кабінет міністрів України вирішив відновити роботу пункту пропуску для автомобільного сполучення "Рава-Руська", тимчасово закритого у зв’язку з пандемією. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Урядовий портал". 

Відновлення роботи пункту пропуску "Рава Руська" дозволить значно зменшити завантаженість нині працюючих КПП "Ягодин" та "Краківець" для автомобільного сполучення з Польщею, заявили в уряді. 

Крім цього, відкриття КПП сприятиме мінімізації великого скупчення вантажного транспорту на кордоні, що важливо в умовах поширення COVID-19, а також забезпечить стабільне здійснення міжнародної торгівлі як з Польщею, так і з ЄС в цілому, додали в уряді.

Крім того, уряд вирішив відкрити для морського сполучення "Скадовський морський торговельний порт".

Нагадаємо, з 7 квітня державний кордон України можна перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску.

З 7 квітня тимчасово закритими були 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення.

"Українська правда" у Threads

Теми: кордон
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