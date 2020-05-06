Російський мільярдер Дмитро Босов наклав на себе руки.

Джерело: Російське видання "РБК" з посиланням на двох знайомих бізнесмена.

Деталі: Знайомі підтвердили, що Босова немає в живих. Джерело видання в правоохоронних органах повідомило, що вночі поліція виїжджала на виклик, пов'язаний з самогубством в підмосковному селищі Усово, де жив бізнесмен.

Босов наклав на себе руки в ніч на 6 травня.

Він є власником компаній "Сібантраціт" і "Востокугль". Компанії Босова належить центр архітектури та дизайну Artplay.

Босов займав 86 рядок у рейтингу найбагатших бізнесменів за версією російського Forbes зі статком близько 1,1 млрд доларів.