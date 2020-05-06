Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Афінами виникли сутички через масову гулянку попри коронавірус

Середа, 6 травня 2020, 18:10

У ніч на середу в передмісті Афін сталися сутички між поліцією і кількома сотнями молодих людей, які зібрались на вечірку попри пандемію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini

Інцидент стався у селищі Ая-Параскеві під Афінами. За даними поліції, близько 400 молодих людей, які зібралися на місці та випивали, побачивши приїзд поліції, почали кидати у них пляшки та каміння.

 

Поліцейські прибули, аби наказати натовпу розійтися, щоб уникнути поширення коронавірусу. 

Про затримання та арешти не повідомляється.

У повідомленні на Facebook мер Ая-Параскеві розповів, що молодь зібралася на площі у відповідь на заклик у соціальних мережах. Він закликав до урядових заходів, щоб захистити район від беззаконня.

Він заявив, що "такі натовпи є бомбами для передачі коронавірусу", та пообіцяв обговорити це питання з прем'єр-міністром. На цій площі вже багато років є проблеми з торгівлею наркотиками. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ГреціякарантинкоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Греція
Грецькі консерватори, що прийшли до влади, хочуть легалізувати одностатеві шлюби
Лідери Греції й Туреччини зустрінуться на полях саміту НАТО у Вільнюсі
Партії в Греції призупинили виборчу кампанію після загибелі десятків мігрантів у морі
Останні новини
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
Усі новини...
Реклама: