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Під Афінами виникли сутички через масову гулянку попри коронавірус

Середа, 6 травня 2020, 18:10

У ніч на середу в передмісті Афін сталися сутички між поліцією і кількома сотнями молодих людей, які зібрались на вечірку попри пандемію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini

Інцидент стався у селищі Ая-Параскеві під Афінами. За даними поліції, близько 400 молодих людей, які зібралися на місці та випивали, побачивши приїзд поліції, почали кидати у них пляшки та каміння.

 

Поліцейські прибули, аби наказати натовпу розійтися, щоб уникнути поширення коронавірусу. 

Про затримання та арешти не повідомляється.

У повідомленні на Facebook мер Ая-Параскеві розповів, що молодь зібралася на площі у відповідь на заклик у соціальних мережах. Він закликав до урядових заходів, щоб захистити район від беззаконня.

Він заявив, що "такі натовпи є бомбами для передачі коронавірусу", та пообіцяв обговорити це питання з прем'єр-міністром. На цій площі вже багато років є проблеми з торгівлею наркотиками. 

Теми: ГреціякарантинкоронавірусCovid-2019


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