В Італії повідомили про рекордну кількість одужань від коронавірусу

В Італії за добу повідомили про одужання понад 8 тисяч людей – рекордну кількість з початку епідемії. Ця цифра включає частину даних за попередні дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

В Італії за останню добу повідомлили про одужання 8 тисяч хворих на коронавірус, що є рекордним показником одужань з початку епідемії. Причина такого різкого "стрибка" в статистиці – уточнення даних з Ломбардії за попередні дні, пояснили у Департаменті. Вчора повідомляли про близько 2300 одужань.

Таким чином, кількість "активних" хворих, які зараз мають позитивний тест на коронавірус знизилася до 91 528 осіб, що на 6 939 менше, ніж вчора.

Померли за добу 369 хворих на коронавірус – на понад сотню більше, ніж 236 напередодні.

Кількість нових заражень дещо зросла. За добу повідомили про 1444 нових хворих, порівняно з 1075 напередодні. Більше половини з них виявлені у Ломбардії, де сьогодні зареєстрували 764 нових хворих, порівняно з 500 вчора.

Кількість госпіталізованих продовжує зменшуватися. Станом на сьогодні, це 15 769 хворих, з яких 1333 – у відділеннях інтенсивної терапії, що на 94 людини менше, ніж вчора.

З початку епідемії, в Італії виявили 214 457 підтверджених випадків коронавірусу. Померли 29 684 хворих, одужали – 93 245 людей.