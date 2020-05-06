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У психлікарні на Волині виявили 15 хворих COVID-19 після смерті пацієнтки

Середа, 6 травня 2020, 21:21
У психлікарні на Волині виявили 15 хворих COVID-19 після смерті пацієнтки

В Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні Луцька виявили 15 випадків захворювання на COVID-19 серед персоналу та пацієнтів.

Джерело: офіс омбудсмена

Дослівно: "Усім працівникам й пацієнтам, які перебували в контакті з першою хворою пацієнткою, забрано аналізи та проведено тестування. За результатами аналізів виявлено 10 осіб персоналу та 5 пацієнтів, у яких підтверджено коронавірусне захворювання".

Деталі: Усі, хто контактував з хворими, перебувають в ізоляції.

Відзначається, що тестування інших працівників й пацієнтів лікарні планують зробити 7 травня.

Медичний директор з лікування Олицького відділення Анна Бевко повідомила, що 4 пацієнтів з підвищеною температурою перевели до інфекційної лікарні.

Що було раніше: До того у Волинській ОДА повідомили, що у психлікарні від коронавірусу померла 49-річна пацієнтка.

Українська правда
Теми: Волинська областьCovid-2019коронавірус
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