Президент США Дональд Трамп заявив, що наслідки пандемії коронавірусу вразили Сполучені Штати сильніше, ніж Перл-Харбор під час Другої світової війни або теракт 11 вересня 2001 року.

Джерело: AFP

Пряма мова: "Ми пережили найгіршу атаку, яка коли-небудь була в нашій країні. Це дійсно найгірша атака, яка нас спіткала. Це гірше, ніж Перл-Харбор. Це гірше, ніж Всесвітній торговий центр (теракт 11 вересня 2001 року - ред.) і цього не мало статися" .

Деталі: Про це Трамп сказав у середу журналістам в Білому домі.

Довідка: Несподівана атака Японії в 1941 році на військово-морську базу в Перл-Харборі на Гаваях втягнула США у Другу світову війну.

В результаті терористичних атак 11 вересня 2001 року загинуло близько 3000 осіб, в основному у Всесвітньому торговому центрі в Нью-Йорку, що призвело до двох десятиліть воєн США і антитерористичних операцій в Іраку, Афганістані та інших країнах.

Наразі понад 70 000 американців загинули в результаті глобальної пандемії коронавірусу, в той час, як жорсткі заходи соціального дистанціювання привели до закриття значної частини економіки.

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