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Трамп заявив, що коронакриза гірше, ніж Перл-Харбор і теракт 11 вересня

Середа, 6 травня 2020, 21:56

Президент США Дональд Трамп заявив, що наслідки пандемії коронавірусу вразили Сполучені Штати сильніше, ніж Перл-Харбор під час Другої світової війни або теракт 11 вересня 2001 року.

Джерело: AFP

Пряма мова: "Ми пережили найгіршу атаку, яка коли-небудь була в нашій країні. Це гірше, ніж Перл-Харбор. Це гірше, ніж Всесвітній торговий центр (теракт 11 вересня 2001 року - ред.) і цього не мало статися" .

Деталі: Про це Трамп сказав у середу журналістам в Білому домі.

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Українська правда
Теми: Трамп


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