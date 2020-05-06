Трамп заявив, що коронакриза гірше, ніж Перл-Харбор і теракт 11 вересня
Середа, 6 травня 2020, 21:56
Президент США Дональд Трамп заявив, що наслідки пандемії коронавірусу вразили Сполучені Штати сильніше, ніж Перл-Харбор під час Другої світової війни або теракт 11 вересня 2001 року.
Джерело: AFP
Пряма мова: "Ми пережили найгіршу атаку, яка коли-небудь була в нашій країні. Це гірше, ніж Перл-Харбор. Це гірше, ніж Всесвітній торговий центр (теракт 11 вересня 2001 року - ред.) і цього не мало статися" .
Деталі: Про це Трамп сказав у середу журналістам в Білому домі.
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Українська правда