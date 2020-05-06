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Поліцейські і СБУшник у складі банди викрадали людей та вимагали викуп – ОГП

Середа, 6 травня 2020, 23:05

Правоохоронці викрили банду, до складу якої входили 2 поліцейських та працівник СБУ - зловмисники викрадали людей та вимагали викуп. 

Джерело: пресслужба офісу генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, до складу банди входили двоє громадян, два діючих працівника Національної поліції України та співробітник Служби безпеки України.

Двоє з учасників банди підшукували жертв та передавали інформацію своїм пособникам, які, використовуючи професійні навички та можливості, відслідковували "майбутніх потерпілих", вивчали їх спосіб життя та викрадали, з метою примушування віддати грошові кошти".

Деталі: Після викрадення злочинці представлялись правоохоронцями і, погрожуючи зброєю та застосовуючи силу, вимагали і примушували жертв віддавати всі кошти.

 

Наразі відомо про заволодіння коштами на суму 175 тис. доларів.

Повідомляється, що під час обшуків за місцем проживання вказаних осіб правоохоронці вилучили: гроші, мобільні телефони, номерні знаки "прикриття", які використовувались під час спостереження за потерпілими, зброю та набої, чорнові записи, засоби знерухомлення, наркотичні речовини.

 

П’ятьом зловмисникам повідомили про підозру за фактами бандитизму, викрадення людини та вимагання (ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 ККУ).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

 

Учасникам банди загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна.

 

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурораСБУполіція


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