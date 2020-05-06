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Нацполіція буде шукати наркотики і пожежі з космосу

Середа, 6 травня 2020, 23:12
Нацполіція буде шукати наркотики і пожежі з космосу

Державне космічне агентство буде співпрацювати з Нацполіцією щодо розкриття злочинів проти довкілля і у сфері незаконного обігу наркотиків.

Джерело: Офіційний сайт Державного космічного агентства України

Дослівно: "У 2020 році Національний центр управління та випробувань космічних засобів, Державне космічне агентство та Управління поліції на воді та повітряної підтримки НПУ планують співпрацювати на упередження щодо розкриття злочинів проти довкілля, злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків та контрабанди".

Деталі: Вказується, що під час квітневих пожеж у Чорнобильській зоні спеціалісти центру

управління та випробувань космічних засобів допомагали у розслідуванні причин і надавали дані, супутникові знімки територій та аналітику.

Українська правда
Теми: поліціянаркотики
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