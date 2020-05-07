Усі розділи
Укр / Рус

В англійській лікарні з'явилася нова картина Бенксі, вона присвячена медикам

Четвер, 7 травня 2020, 00:12

Нова робота відомого вуличного художника Бенксі з’явилася в англійській лікарні в місті Саутгемптон.

Джерело: ВВС News

Монохромну роботу розміром 1 квадратний метр вивісили у фойє лікарні біля відділення швидкої допомоги.

На ній зображено хлопчика, що грається іграшкою медсестрою-сепергероєм біля сміттєвого кошика, в якому лежать моделі Бетмена і Спайдермена.  

Художник залишив записку працівникам лікарні, в якій написано: "Дякую за все, що ви робите. Сподіваюся, це (картина - ред.) трохи додасть барв цьому місцю, навіть попри те що вона чорно-біла".

View this post on Instagram

. . Game Changer

A post shared by Banksy (@banksy) on May 6, 2020 at 9:50am PDT

Теми: коронавірускультура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Трамп заявив, що коронакриза гірша за Перл-Харбор і теракт 11 вересня

Трьох дітей засипало піском на Харківщині, одна дівчинка загинула

Зеленський відповів на петицію про звільнення Єрмака: тільки указом президента

ДоповненоСуд арештував чоловіка, якого виміняли у бойовиків: шахраював СМСками з донецької в'язниці

У Росії наклав на себе руки мільярдер з Топ-100 списку Forbes

Єрмак запропонував Німеччині, Франції і Росії перезавантажити переговори в Мінську

Усі головні новини...
коронавірус
Трамп заявив, що коронакриза гірша за Перл-Харбор і теракт 11 вересня
У психлікарні на Волині виявили 15 хворих COVID-19 після смерті пацієнтки
Британія стала першою країною в Європі, де від епідемії загинули більше 30 тис людей
Останні новини
00:29
Японії розробить алгоритм дій на випадок зустрічі з НЛО
00:12
фотоВ англійській лікарні з'явилася нова картина Бенксі, вона присвячена медикам
23:45
Офіс Венедіктової назвав основні версії вибухів боєприпасів на складах Міноборони
23:12
Нацполіція буде шукати наркотики і пожежі з космосу
23:05
фотоПоліцейські і СБУшник у складі банди викрадали людей та вимагали викуп – ОГП
22:29
Кабмін, попри обіцяне, досі не опублікував постанову про пом'якшення карантину
22:16
Новини 6 травня: місцеві вибори відбудуться, масові заходи на 8 та 9 травня – ні  
21:56
Трамп заявив, що коронакриза гірша за Перл-Харбор і теракт 11 вересня
21:51
Трьох дітей засипало піском на Харківщині, одна дівчинка загинула
21:29
Економічні новини 6 травня: рахунки "Нафтогазу", звернення до прем’єра щодо АЕС, Гереги vs АМКУ
Усі новини...
1