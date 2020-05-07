Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В англійській лікарні з'явилася нова картина Бенксі, вона присвячена медикам

Четвер, 7 травня 2020, 00:12
В англійській лікарні з'явилася нова картина Бенксі, вона присвячена медикам

Нова робота відомого вуличного художника Бенксі з’явилася в англійській лікарні в місті Саутгемптон.

Джерело: ВВС News

Монохромну роботу розміром 1 квадратний метр вивісили у фойє лікарні біля відділення швидкої допомоги.

На ній зображено хлопчика, що грається іграшкою медсестрою-сепергероєм біля сміттєвого кошика, в якому лежать моделі Бетмена і Спайдермена.  

Художник залишив записку працівникам лікарні, в якій написано: "Дякую за все, що ви робите. Сподіваюся, це (картина - ред.) трохи додасть барв цьому місцю, навіть попри те що вона чорно-біла".

View this post on Instagram

. . Game Changer

A post shared by Banksy (@banksy) on May 6, 2020 at 9:50am PDT

Теми: коронавірускультура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
Усі новини...
Реклама: