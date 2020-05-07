В англійській лікарні з'явилася нова картина Бенксі, вона присвячена медикам

Нова робота відомого вуличного художника Бенксі з’явилася в англійській лікарні в місті Саутгемптон.

Джерело: ВВС News

Монохромну роботу розміром 1 квадратний метр вивісили у фойє лікарні біля відділення швидкої допомоги.

На ній зображено хлопчика, що грається іграшкою медсестрою-сепергероєм біля сміттєвого кошика, в якому лежать моделі Бетмена і Спайдермена.

Художник залишив записку працівникам лікарні, в якій написано: "Дякую за все, що ви робите. Сподіваюся, це (картина - ред.) трохи додасть барв цьому місцю, навіть попри те що вона чорно-біла".