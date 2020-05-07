Усі розділи
Укр / Рус

Міністерство захисту довкілля Південної Кореї оштрафує Mercedes-Benz, Nissan та Porsche на $65 мільйона

Четвер, 7 травня 2020, 02:37

Міністерство захисту довкілля Південної Кореї оштрафує південнокорейські представництва Mercedes-Benz, Nissan та Porsche на $65 мільйона за підробку даних щодо викидів.

Джерело: Yonhap з посиланням на заяву міністерства.

Деталі: В уряді Південної Кореї заявили, що оштрафують Mercedes-Benz за підробку даних щодо викидів у дизельних авто на 63,4 мільйона доларів США.

Корейські відділи Nissan і Porsche також оштрафують на суму в 736 тисяч та 818 тисяч доларів відповідно.

Теми: екологіяПівденна Корея


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Трамп заявив, що коронакриза гірша за Перл-Харбор і теракт 11 вересня

Трьох дітей засипало піском на Харківщині, одна дівчинка загинула

Зеленський відповів на петицію про звільнення Єрмака: тільки указом президента

ДоповненоСуд арештував чоловіка, якого виміняли у бойовиків: шахраював СМСками з донецької в'язниці

У Росії наклав на себе руки мільярдер з Топ-100 списку Forbes

Єрмак запропонував Німеччині, Франції і Росії перезавантажити переговори в Мінську

Усі головні новини...
екологія
Найгірше попереду: мільйон кримчан матиме проблеми з питною водою
Пожежі знищили 5% Чорнобильського заповідника
Небезпечними відходами з лікарень Києва забруднювали природу – ОГП
Останні новини
02:37
Міністерство захисту довкілля Південної Кореї оштрафує Mercedes-Benz, Nissan та Porsche на $65 мільйона
01:55
Учасники Революції Гідності написали звернення до Зеленського проти реваншу
01:26
В Ірані вже понад 100 тисяч заражень COVID-19
00:54
ФОТОКитай запустив у космос свою найпотужнішу ракету
00:29
Японія розробить алгоритм дій на випадок зустрічі з НЛО
00:12
фотоВ англійській лікарні з'явилася нова картина Бенксі, вона присвячена медикам
23:45
Офіс Венедіктової назвав основні версії вибухів боєприпасів на складах Міноборони
23:12
Нацполіція буде шукати наркотики і пожежі з космосу
23:05
фотоПоліцейські і СБУшник у складі банди викрадали людей та вимагали викуп – ОГП
22:29
Кабмін, попри обіцяне, досі не опублікував постанову про пом'якшення карантину
Усі новини...
1