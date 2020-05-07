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Міністерство захисту довкілля Південної Кореї оштрафує Mercedes-Benz, Nissan та Porsche на $65 мільйона

Четвер, 7 травня 2020, 02:37
Міністерство захисту довкілля Південної Кореї оштрафує Mercedes-Benz, Nissan та Porsche на $65 мільйона

Міністерство захисту довкілля Південної Кореї оштрафує південнокорейські представництва Mercedes-Benz, Nissan та Porsche на $65 мільйона за підробку даних щодо викидів.

Джерело: Yonhap з посиланням на заяву міністерства.

Деталі: В уряді Південної Кореї заявили, що оштрафують Mercedes-Benz за підробку даних щодо викидів у дизельних авто на 63,4 мільйона доларів США.

Корейські відділи Nissan і Porsche також оштрафують на суму в 736 тисяч та 818 тисяч доларів відповідно.

"Українська правда" в Threads

Теми: екологіяПівденна Корея
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