Акції на підтримку Стерненка відбулися у 9 містах

6 травня у дев'яти міста України відбулися акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, який у 2018 році смертельно поранив нападника.

Джерело: ZAXID.net

Деталі: У Києві на будівлю Офісу президента транслювали зображення з активістом і гаслами "Руки геть від Стерненка" і "Маю право на захист".

Подібні акції на підтримку Стерненка відбулися також в Одесі, Львові, Дніпрі, Херсоні, Івано-Франківську, Луцьку, Харкові,Тернополі.