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Акції на підтримку Стерненка відбулися у 9 містах

Четвер, 7 травня 2020, 04:20

6 травня у девяти міста України відбулися акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, який у 2018 році смертельно поранив нападника.

Джерело: ZAXID.net

Деталі: У Києві на будівлю Офісу президента транслювали зображення з активістом і гаслами "Руки геть від Стерненка" і "Маю право на захист".

Подібні акції на підтримку Стерненка відбулися також в Одесі, Львові, Дніпрі, Херсоні, Івано-Франківську, Луцьку, Харкові,Тернополі.

Фото: Natalie Usatenko
Фото: Natalie UsatenkoФото: Natalie UsatenkoФото: Natalie UsatenkoФото: Natalie UsatenkoФото: Natalie Usatenko

Теми: Офіс президентаОдеса


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