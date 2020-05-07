Акції на підтримку Стерненка відбулися у 9 містах
Четвер, 7 травня 2020, 04:20
6 травня у дев'яти міста України відбулися акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, який у 2018 році смертельно поранив нападника.
Джерело: ZAXID.net
Деталі: У Києві на будівлю Офісу президента транслювали зображення з активістом і гаслами "Руки геть від Стерненка" і "Маю право на захист".
Подібні акції на підтримку Стерненка відбулися також в Одесі, Львові, Дніпрі, Херсоні, Івано-Франківську, Луцьку, Харкові,Тернополі.