6 травня у світі діагностували 95 325 заражень COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: Зокрема, у США 1 263 092 ( + 25 459 за минулу добу ) випадків захворювання на коронавірус, в Бразилії 126 611 ( +11 896 ), Росії 165 929 ( +10 559 ), Великій Британії 201 101 ( +6111 ), Франції 174 191 ( +3640 ).

Найбільше померлих від вірусу у США 74 799 ( 2528 за минулу добу ), Великій Британії 30 076 ( 649 ),в Італії 29 684 ( 369 ), Іспанії 25 857 ( 244 ).

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