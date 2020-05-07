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За добу у світі підтверджено 95 тисяч випадків COVID-19

Четвер, 7 травня 2020, 05:01
За добу у світі підтверджено 95 тисяч випадків COVID-19

6 травня у світі діагностували 95 325 заражень COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: Зокрема, у США 1 263 092 ( + 25 459 за минулу добу ) випадків захворювання на коронавірус, в Бразилії 126 611 ( +11 896 ), Росії 165 929 ( +10 559 ), Великій Британії 201 101 ( +6111 ), Франції 174 191 ( +3640 ).  

Найбільше померлих від вірусу у США 74 799 ( 2528 за минулу добу ), Великій Британії 30 076 ( 649 ),в Італії 29 684 ( 369 ), Іспанії 25 857 ( 244 ).

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Нагадаємо: 

  • У світі з 3 810 714 випадків захворювання 1 287 653 осіб одужала та 264 021 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Теми: коронавірус
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