У Польщі перенесли вибори президента, які планували провести поштою

Президентські вибори в Польщі, намічені на неділю, 10 травня, переносяться на більш пізній термін.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в спільній заяві заявили глава правлячої партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський і його союзник Ярослав Говін.

"Через відхилення опозицією всіх конструктивних пропозицій, що дозволяють провести президентські вибори цього року протягом конституційного періоду, партії" Право і справедливість "і" Угода "Ярослава Говіна підготували рішення, яке забезпечить полякам можливість брати участь у демократичних виборах", - йдеться в заяві.

"Після закінчення крайнього терміну 10 травня 2020 року і очікуваного скасування виборів Верховним судом, з огляду на те, що вони не були проведені, спікер Сейму Республіки Польща оголосить нові президентські вибори якомога швидше", - заявили партії.

Наголошується, що вибори будуть проводитися в заочній формі (поштою) "в інтересах безпеки поляків і відповідно до епідеміологічної ситуації".

Як відомо, 6 травня Сенат Польщі відхилив законопроєкт, який пропонував проведення виборів президента за допомогою поштового голосування. У четвер цей документ мав розглянути Сейм.

Для відхилення заперечень Сенату в цій палаті необхідна була абсолютна більшість голосів - на один голос більше, ніж за всі інші голоси (проти і утрималися).

У Сеймі, який налічує 460 депутатів, на PiS має 235 голосів, з яких 18 - члени коаліційної угоди, їх лідер Ярослав Говін проти травневих виборів.

Як повідомлялося, низка колишніх президентів і прем’єрів Польщі, серед яких Лех Валенса та Броніслав Коморовський, у відкритому листі заявили, що не голосуватимуть на "псевдовиборах", і закликали громадян вчинити так само.

Кандидатка в президенти Польщі від найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Малгожата Кідава-Блонська заявила, що не братиме участі у виборах 10 травня, якщо вони відбуватимуться поштою.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав верхню палату парламенту Сенат пришвидшити роботу, яка дозволить провести президентські вибори 10 травня шляхом поштового голосування у зв’язку з пандемією.

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