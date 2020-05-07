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Нідерланди планують відкрити ресторани та бари, а от секс-клуби закриті до вересня

Четвер, 7 травня 2020, 08:47

У Нідерландах з 11 травня розпочнеться поступовий вихід з карантину, з 1 червня відновлять роботу ресторани, кафе і музеї, але секс-клуби будуть закриті до вересня.

Про це заявив прем'єр-міністр Марк Рютте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Рютте заявив, що уряд послаблює обмеження "так швидко, як ми можемо, але не швидше, ніж виправдано", додавши, що "обережність зараз краще, ніж шкодувати потім".

Два тижні тому уряд оголосив кілька деталей свого плану виходу, включаючи повторне відкриття шкіл наступного тижня. За умови, що випадки коронавірусу залишаться стабільними, заходи будуть скорочені таким чином:

11 травня - перукарі, майстри по догляду за нігтями і інші подібні послуги можуть відкритися знову, за умови, що вони працюють за попереднім записом і заздалегідь запитують клієнтів, чи є у них будь-які симптоми. Можна знову займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі, такими як теніс і гольф, але змагання заборонені.

1 червня - громадський транспорт працюватиме за звичайним розкладом, носіння маски в транспорті буде обов'язковим. Середні школи знову відкриються. Ресторани, театри і кінотеатри можуть відкрити свої двері максимум для 30 осіб, які повинні забронювати столик заздалегідь і триматися на відстані 1,5 метра.

1 липня - дозволяється відкривати кемпінги та парки відпочинку, в тому числі загальний душ і туалет. Ресторани, кінотеатри та театри можуть вміщати до 100 осіб.

1 вересня - всі види спорту, включаючи контактні види спорту, і змагання будуть дозволені знову. Сауни, казино зможуть відкритися. Секс-працівникам також буде дозволено відновити роботу.

Нагадаємо, у Нідерландах кількість померлих від коронавірусу за добу вже тиждень не перевищує 100 осіб

Теми: Нідерландикоронавірус
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