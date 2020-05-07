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За добу в Україні додалося більше пів тисячі хворих на COVID-19, але є й хороша новина

Четвер, 7 травня 2020, 09:18

В Україні за минулу добу зафіксовано 507 нових випадків захворювання на коронавірус, 13 людей 6 травня померли, але 299 осіб подолали COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 7 травня   

Пряма мова: "За минулу добу захворіло 507 осіб, з них 28 дитини та 109 медичних працівники. Було госпіталізовано 313 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків. Але при цьому – хороша новина 299 пацієнтів одужали.

 

Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській та Чернівецькій областях: по 63 випадки, а також на Дніпропетровщині – 56.

Деталі: Загалом за весь час пандемії в Україні захворіла 13691 людина, з них 933 дітей та 2660 медпрацівників. Загалом одужало 2396 осіб, померли від коронавірусу 340 осіб.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 485 (251 одужали);
Волинська обл. — 393 (109 одужали);
Дніпропетровська обл. — 624 (73 одужали);
Донецька обл. — 89 (16 одужали);
Житомирська обл. — 468 (43 одужали);
Закарпатська обл. — 600 (86 одужали);
Запорізька обл. — 300 (104 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1 055 (126 одужали);
м. Київ — 1 675 (110 одужали);
Київська обл. — 916 (103 одужали);
Кіровоградська обл. — 403 (189 одужали);
Луганська обл. — 42 (11 одужали);
Львівська обл. — 595 (128 одужали);
Миколаївська обл. — 171 (35 одужали);
Одеська обл. — 568 (23 одужали);
Полтавська обл. — 236 (81 одужали);
Рівненська обл. — 817 (120 одужали);
Сумська обл. — 131 (63 одужали);
Тернопільська обл. — 951 (211 одужали);
Харківська обл. — 448 (49 одужали);
Херсонська обл. — 146 (62 одужали);
Хмельницька обл. — 138 (35 одужали);
Черкаська обл. — 324 (101 одужав);
Чернівецька обл. — 2 048 (258 одужали);
Чернігівська обл. — 68 (9 одужали).

Українська правда
Теми: коронавірус


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