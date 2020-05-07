Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пропаганда РФ змінює акцент з коронавірусу на Україну - дослідження

Четвер, 7 травня 2020, 10:52

Тема України знову поступово витісняє новини про коронавірус в прокремлівських ЗМІ, що поширюють дезінформацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді сайту Euvsdisinfo, що веде оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС. Сайт займається спростуванням кремлівської пропаганди.

"Як ми писали минулого тижня, прокремлівські ЗМІ повільно відвертаються від вірусу, і здається, що їх увага знову повертається до України. Озираючись на грудень минулого року, ми знайшли тижні, коли кількість матеріалів про Україну впала до 4. Проте цього тижня ми отримали 16 матеріалів, деякі з яких були сфокусовані на давніх темах, таких як Євромайдан, катастрофа MH17 і війна на сході України", - йдеться в звіті.

Також з'являлися пропагандистські матеріали, які об'єднують теми України і коронавірусу. Наприклад, про те, що секретні американські лабораторії в Україні могли спровокувати холеру або що США почали підтримувати Євромайдан через плани України щодо закриття біолабораторій.

У звіті наголошується, що незважаючи на близьку річницю Другої світової війни, цього тижня було відносно небагато випадків дезінформації, які зачіпають історію.

"З 55 повідомлень про дезінформацію, які ми відстежували цього тижня, 31 все ще було присвячено коронавірусу", - йдеться у звіті.

Теми: пропагандаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
пропаганда
У Варшаві проросійська демонстрація вимагала зупинити підтримку України
Дітям на окупованих територіях обіцяють гроші за російський паспорт – ЦНС
"Хороший лідер" і "правильна політика": більшість росіян підтримають Путіна на виборах – соціологія
Останні новини
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
Усі новини...
Реклама: