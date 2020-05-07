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Комунальники вночі рятували Київ від підтоплень

Четвер, 7 травня 2020, 11:40

Упродовж ночі гідрослужба "Київавтодору" ліквідовувала локальні підтоплення на вулицях столиці.

Джерело: КМДА

Деталі: Гідрометцентр прогнозував до ранку 7 травня інтенсивні опади - середню місячну норму для травня.

Дощити у столиці почало близько 18:00 середи. Комунальники кажуть, що виїхали на проблемні місця ще до початку опадів.

Локальні підтоплення, які виникли, зокрема, на вулицях Табірній і Стеценка було оперативно ліквідовано.

 
 

Найпроблемніші місця (вулиці біля станції метро "Лівобережна", тунель на вул. О. Теліги біля станції метро "Дорогожичі", площа Перемоги, вулиця Вереснева) залишилися без підтоплень.

Впродовж ночі комунальники продовжили активну роботу з очищення решіток зливостоків. Адже дощем на них нанесло нове сміття.

Українська правда
Теми: Київ


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