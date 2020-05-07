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У Дніпрі від однієї жінки 35 людей заразилися коронавірусом

Четвер, 7 травня 2020, 14:12
У Дніпрі від однієї жінки 35 людей заразилися коронавірусом

У Дніпрі від 63-річної жінки на COVID-19 заразилися 35 людей.

Джерело: медична директорка Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Надія Сальник, яку цитує "Радіо Свобода"

Деталі: За її словами, інфекцію діагностували впродовж доби 5 травня. Інфікована жінка вже чотири дні перебуває в 21-й інфекційній лікарні, її стан тяжкий.

Всі 35 інфікованих людей також перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо: За добу 5 травня на Дніпропетровщині було встановлено антирекорд із виявлення хворих на коронавірусну інфекцію – 90 людей, у попередні дні було 17–18 за добу.

За минулу добу, 6 травня, нових випадків хвороби зафіксовано 56.

Теми: коронавірусДніпроCovid-2019епідемія
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