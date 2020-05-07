Дніпропетровську ОДА тестують на коронавірус: був хворий працівник
В одного з працівників Дніпропетровської облдержадміністрації лабораторно підтвердили коронавірус, наразі перевіряють інших співробітників.
Джерело: сайт ОДА з посиланням на очільника області Олександра Бондаренка
Пряма мова: "В одного зі співробітників Дніпропетровської ОДА був лабораторно підтверджений COVID-19. Нині результатів ПЛР-тесту очікують ще понад 50 працівників, які контактували з хворим".
Деталі: За словами голови ОДА, наразі максимальну кількість співробітників облдержадміністрації перевели на віддалений режим роботи. Зокрема, і контактних осіб.
Бондаренко додав, що теж пройшов ПЛР-тестування і отримав негативний результат.
Голова ОДА закликав мешканців регіону дотримуватися правил карантину та берегти себе.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Передісторія:
- Станом на 7 травня на Дніпропетровщині – 624 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Загалом в Україні захворіли понад 13,6 тисячі людей.