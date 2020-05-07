Дніпропетровську ОДА тестують на коронавірус: був хворий працівник

В одного з працівників Дніпропетровської облдержадміністрації лабораторно підтвердили коронавірус, наразі перевіряють інших співробітників.

Джерело: сайт ОДА з посиланням на очільника області Олександра Бондаренка

Пряма мова: "В одного зі співробітників Дніпропетровської ОДА був лабораторно підтверджений COVID-19. Нині результатів ПЛР-тесту очікують ще понад 50 працівників, які контактували з хворим".

Деталі: За словами голови ОДА, наразі максимальну кількість співробітників облдержадміністрації перевели на віддалений режим роботи. Зокрема, і контактних осіб.

Бондаренко додав, що теж пройшов ПЛР-тестування і отримав негативний результат.

Голова ОДА закликав мешканців регіону дотримуватися правил карантину та берегти себе.

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