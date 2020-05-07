Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дніпропетровську ОДА тестують на коронавірус: був хворий працівник

Четвер, 7 травня 2020, 16:15
Дніпропетровську ОДА тестують на коронавірус: був хворий працівник

В одного з працівників Дніпропетровської облдержадміністрації лабораторно підтвердили коронавірус, наразі перевіряють інших співробітників.

Джерело: сайт ОДА з посиланням на очільника області Олександра Бондаренка

Пряма мова: "В одного зі співробітників Дніпропетровської ОДА був лабораторно підтверджений COVID-19. Нині результатів ПЛР-тесту очікують ще понад 50 працівників, які контактували з хворим".

Деталі: За словами голови ОДА, наразі максимальну кількість співробітників облдержадміністрації перевели на віддалений режим роботи. Зокрема, і контактних осіб.

Бондаренко додав, що теж пройшов ПЛР-тестування і отримав негативний результат.

Голова ОДА закликав мешканців регіону дотримуватися правил карантину та берегти себе.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія:

  • Станом на 7 травня на Дніпропетровщині – 624 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Загалом в Україні захворіли понад 13,6 тисячі людей.

Українська правда
Теми: Дніпропетровська областькоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Дніпропетровська область
Ворог вночі тричі обстрілював Нікопольщину: є руйнування
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною 2 "Шахеди" – ОВА
Ворожа атака: на Дніпропетровщині ППО збила 6 "Шахедів", є влучання у Кривому Розі
Останні новини
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
Усі новини...
Реклама: