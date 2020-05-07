Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада прирівняла медиків, які загинули від COVID-19, до військових

Четвер, 7 травня 2020, 16:48
Рада прирівняла медиків, які загинули від COVID-19, до військових

Верховна Рада внесла зміни до закону про захист населення від інфекційних хвороб, яким на період карантину прирівняла медпрацівників, смерть яких настала внаслідок захворювання на COVID-19, за своїм статусом до військовослужбовця, смерть якого настала на службі.

Джерело: позачергове засідання парламенту

Деталі: Законопроєкт №3376-1 було ухвалено 340 голосами нардепів. У пояснювальній записці йдеться, що пдокумент розроблений з метою підвищення рівня соціальних гарантій прав  медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей.

Згідно із законопроєктом, держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), в розмірі не менше ніж 300 прожиткових мінімумів.

Страхова виплата призначається і виплачується працівникові протягом одного місяця з дня виникнення права на неї. Розмір і порядок здійснення таких виплат визначає уряд.

У разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму - виплачується разово та в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям померлого працівника протягом одного місяця.

Дослівно: "Медичний працівник, смерть якого настала внаслідок  інфікування коронавірусною хворобою(COVID-19), прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця,  який проходив військову службу, смерть якого настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби. Члени сім’ї такого працівника, його батьки та утриманці користуються усіма правами та гарантіями,  передбаченими законодавством України".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
Усі новини...
Реклама: