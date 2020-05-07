Рада прирівняла медиків, які загинули від COVID-19, до військових

Верховна Рада внесла зміни до закону про захист населення від інфекційних хвороб, яким на період карантину прирівняла медпрацівників, смерть яких настала внаслідок захворювання на COVID-19, за своїм статусом до військовослужбовця, смерть якого настала на службі.

Джерело: позачергове засідання парламенту

Деталі: Законопроєкт №3376-1 було ухвалено 340 голосами нардепів. У пояснювальній записці йдеться, що пдокумент розроблений з метою підвищення рівня соціальних гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей.

Згідно із законопроєктом, держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), в розмірі не менше ніж 300 прожиткових мінімумів.

Страхова виплата призначається і виплачується працівникові протягом одного місяця з дня виникнення права на неї. Розмір і порядок здійснення таких виплат визначає уряд.

У разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму - виплачується разово та в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям померлого працівника протягом одного місяця.

Дослівно: "Медичний працівник, смерть якого настала внаслідок інфікування коронавірусною хворобою(COVID-19), прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця, який проходив військову службу, смерть якого настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби. Члени сім’ї такого працівника, його батьки та утриманці користуються усіма правами та гарантіями, передбаченими законодавством України".