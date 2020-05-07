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СБУ підозрює екскерівництво Податкової в "кришуванні" конвертцентрів

Четвер, 7 травня 2020, 17:13
СБУ підозрює екскерівництво Податкової в кришуванні конвертцентрів

Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За версією слідства, до оборудки також причетні керівники територіальних управлінь ДПС. Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Крім того, правоохоронцями встановлено факти несанкціонованого втручання у роботу електронних баз даних Податкової у тому числі шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі низки суб’єктів господарської діяльності (СГД) із ознаками "ризиковості" (фіктивності). Дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби. Вилучену під час слідчих дій документацію буде додано як доказову базу до матеріалів справи.

За ініціативи СБУ заблоковано банківські рахунки суб’єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі.

На уточнююче запитання щодо статусу Верланова у пресслужбі СБУ "Українській правді" зазначили лише, що тривають слідчі дії, у тому числі й щодо оголошення підозр фігурантам справи, яких є багато.

 

Що було раніше: Сергій Верланов, нещодавно звільнений із посади голови Державної податкової служби, заявляв, що представники СБУ провели в нього обшук.

Українська правда
Теми: СБУобшукиподатки
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