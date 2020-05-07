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Мер Москви каже, що реальна кількість хворих на COVID-19 втричі більша за офіційні дані

Четвер, 7 травня 2020, 17:41
Мер Москви каже, що реальна кількість хворих на COVID-19 втричі більша за офіційні дані

Мер Москви Сергій Собянін оцінив реальну кількість хворих на коронавірус в російській столиці у 300 тисяч осіб, при тому що офіційна статистика станом на 7 травня каже про 92 тисячі 676 підтверджених випадків.

Джерело: коментар Собяніна телеканалу "Росія 24", указ Собяніна на сайті мерії Москви, штаб РФ по боротьбі з коронавірусом

Пряма мова: "За срікрінінговим дослідженням їх в районі десь 2-2,5% від усього населення Москви. У перерахунку на цифри це близько 300 тисяч".

Деталі: За словами Собяніна, завдання міста якраз максимально виявити хворих і посадити їх на карантин, щоб вони не заражали сусідів і колег по роботі.

Він також додав, що в Москві за тиждень в два рази збільшили кількість проведених тестів на коронавірус.

При цьому за останні два тижні кількість госпіталізацій з COVID-19 не збільшилася, а 7 травня кількість госпіталізованих та виписаних після одужання показала позитивну динаміку.

Водночас Собянін продовжив карантин у Москві до 31 травня. Згідно з указом, москвичі з 12 травня зобов'язані носити маски та рукавички в транспорті, включаючи таксі, і в магазинах.

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Передісторія:

  • За останню добу в Росії було виявлено 11 231 нових випадків зараження COVID-19, з них 6703 випадків у Москві. Росія вийшла на п'яте місце у світі за кількістю хворих на COVID-19.
  • Загальна кількість хворих в РФ перевищила 177 тисяч осіб, з них більше 92,6 тисячі в Москві.
  • За весь період в Росії померли 1625 осіб, подолали хворобу – 23 тисячі 803.

Українська правда

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Теми: Росіякоронавірус
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