Усі розділи
Укр / Рус

Через коронавірус у світі потроївся інтернет-трафік

Четвер, 7 травня 2020, 17:49

Під час пандемії COVID-19, що спричинила введення карантину у багатьох країнах планети, Інтернет-трафік у світі зріс утричі.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на сайт ООН

Дослівно: "Пандемія COVID-19 кардинально змінила наше життя: те, як ми працюємо, спілкуємося один з одним, вчимося або купуємо предмети першої необхідності. Ці зміни торкнулися всього світу, і одночасно став ще більш очевидним так званий "цифровий розрив". Адже досі 3,6 мільярда людей у світі не мають доступу до інтернету. Загалом, Інтернет-трафік у світі потроївся".

Деталі: Профільні експерти зазначають, що у Міжнародному союзі електрозв'язку високо оцінили роль працівників сектора інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) і вважають їх "героями".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Теми: коронавірусепідеміяООН


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоСБУ підозрює екскерівництво Податкової в "кришуванні" конвертцентрів

У "Слузі народу" винайшли, як розправлятися з міністрами, які "недотягують"

НАЗК взялася за лист власника "Епіцентру" до Кличка

Рада підтримала обов’язкове масове тестування на коронавірус

Стало відомо, коли нардепи візьмуться за "антиколомойський закон"

У Дніпрі від однієї жінки 35 людей заразилися коронавірусом

Усі головні новини...
коронавірус
Мер Москви каже, що реальна кількість хворих на COVID-19 втричі більша за офіційні дані
Данія проведе вибіркове тестування, щоб дослідити масштаби поширення вірусу
Рада прирівняла медиків, які загинули від COVID-19, до військових
Останні новини
19:08
МВФ змінив програму кредитування для України
18:51
У Білорусі вже понад 20 тисяч випадків коронавірусу
18:51
Наближений до Трампа військовий заразився COVID-19
18:49
Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися
18:29
На День перемоги в Україні буде прохолодно, подекуди дощ
18:28
Мінекономіки хоче "ускладнити життя" іноземним інвесторам в стратегічні підприємства
19:04
оновленоБойовики під час обстрілу поранили шістьох українських захисників
17:53
Під Афінами запровадили комендантську годину після "антикарантинних" сутичок з поліцією
17:49
Через коронавірус у світі потроївся інтернет-трафік
17:47
МВФ змінив керівника місії до України
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!