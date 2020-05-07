Через коронавірус у світі потроївся інтернет-трафік

Під час пандемії COVID-19, що спричинила введення карантину у багатьох країнах планети, Інтернет-трафік у світі зріс утричі.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на сайт ООН

Дослівно: "Пандемія COVID-19 кардинально змінила наше життя: те, як ми працюємо, спілкуємося один з одним, вчимося або купуємо предмети першої необхідності. Ці зміни торкнулися всього світу, і одночасно став ще більш очевидним так званий "цифровий розрив". Адже досі 3,6 мільярда людей у світі не мають доступу до інтернету. Загалом, Інтернет-трафік у світі потроївся".

Деталі: Профільні експерти зазначають, що у Міжнародному союзі електрозв'язку високо оцінили роль працівників сектора інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) і вважають їх "героями".

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