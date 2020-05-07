Усі розділи
Укр / Рус

Під Афінами запровадили комендантську годину після "антикарантинних" сутичок з поліцією

Четвер, 7 травня 2020, 17:53

У центрі селища в передмісті Афін запровадили нічну комендантську годину після другого вечора "антикарантинних" сутичок з поліцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini

У селищі Ая-Параскеві у північному передмісті Афін запровадили комендантську годину після другого вечора сутичок між поліцією та кількома сотнями молодих людей, які захотіли відпочивати компаніями, попри епідемію.

Заступник міністра з цивільного захисту Нікос Хардаліас заявив, що з 7 травня на головній площі селища запроваджується комендантська година з 9 вечора до 6 ранку. Крім того, буде заборонено розпивати алкогольні напої на вулиці.  

Він додав, що заворушення, які сталися на площі – це серйозніше, ніж "просто громадяни, які захотіли відпочити".

Нагадаємо, у ніч на середу в селищі сталися сутички між поліцією і близько 400 молодих людей, які зібрались на вечірку. Коли поліція прибула, щоб зробити їм зауваження, у них почали кидати пляшки і каміння.

Мер Ая-Параскеві після цього заявив, що такі вечірки є "бомбами для передачі коронавірусу" та закликав до урядових заходів, щоб не допустити безладу.

Вчора увечері сутички повторилися, проти молодих людей застосували сльозогінний газ.

Сьогодні мер міста висловив занепокоєння з приводу того, що, за його інформацією, у п'ятницю на площі планують зібратися близько тисячі молодих людей - ігноруючи обмеження про зібрання не більше 10 осіб. 

"Муніципалітет не може забезпечити дотримання порядку - ми можемо тільки викликати поліцію", - зазначив він. За його словами, мешканці прилеглих кварталів задоволені запровадженням комендантської години у нічний час.

Нагадаємо, цього понеділка у Греції відкрилися перукарні, квіткові магазини і книгарні у рамках поступового ослаблення карантину. Очікується, що школи, ресторани і бари знову відкриються в кінці цього місяця. Готелі почнуть працювати з 1 червня.

Теми: Греціякоронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоСБУ підозрює екскерівництво Податкової в "кришуванні" конвертцентрів

У "Слузі народу" винайшли, як розправлятися з міністрами, які "недотягують"

НАЗК взялася за лист власника "Епіцентру" до Кличка

Рада підтримала обов’язкове масове тестування на коронавірус

Стало відомо, коли нардепи візьмуться за "антиколомойський закон"

У Дніпрі від однієї жінки 35 людей заразилися коронавірусом

Усі головні новини...
Греція
Під Афінами виникли сутички через масову гулянку попри коронавірус
В Іонічному морі припинили пошуки членів екіпажу гелікоптера НАТО
У Греції профспілки проводять мітинги у День праці з дотриманням дистанції
Останні новини
19:08
МВФ змінив програму кредитування для України
18:51
У Білорусі вже понад 20 тисяч випадків коронавірусу
18:51
Наближений до Трампа військовий заразився COVID-19
18:49
Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися
18:29
На День перемоги в Україні буде прохолодно, подекуди дощ
18:28
Мінекономіки хоче "ускладнити життя" іноземним інвесторам в стратегічні підприємства
19:04
оновленоБойовики під час обстрілу поранили шістьох українських захисників
17:53
Під Афінами запровадили комендантську годину після "антикарантинних" сутичок з поліцією
17:49
Через коронавірус у світі потроївся інтернет-трафік
17:47
МВФ змінив керівника місії до України
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!