Під Афінами запровадили комендантську годину після "антикарантинних" сутичок з поліцією

У центрі селища в передмісті Афін запровадили нічну комендантську годину після другого вечора "антикарантинних" сутичок з поліцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

У селищі Ая-Параскеві у північному передмісті Афін запровадили комендантську годину після другого вечора сутичок між поліцією та кількома сотнями молодих людей, які захотіли відпочивати компаніями, попри епідемію.

Заступник міністра з цивільного захисту Нікос Хардаліас заявив, що з 7 травня на головній площі селища запроваджується комендантська година з 9 вечора до 6 ранку. Крім того, буде заборонено розпивати алкогольні напої на вулиці.

Він додав, що заворушення, які сталися на площі – це серйозніше, ніж "просто громадяни, які захотіли відпочити".

Нагадаємо, у ніч на середу в селищі сталися сутички між поліцією і близько 400 молодих людей, які зібрались на вечірку. Коли поліція прибула, щоб зробити їм зауваження, у них почали кидати пляшки і каміння.

Мер Ая-Параскеві після цього заявив, що такі вечірки є "бомбами для передачі коронавірусу" та закликав до урядових заходів, щоб не допустити безладу.

Вчора увечері сутички повторилися, проти молодих людей застосували сльозогінний газ.

Сьогодні мер міста висловив занепокоєння з приводу того, що, за його інформацією, у п'ятницю на площі планують зібратися близько тисячі молодих людей - ігноруючи обмеження про зібрання не більше 10 осіб.

"Муніципалітет не може забезпечити дотримання порядку - ми можемо тільки викликати поліцію", - зазначив він. За його словами, мешканці прилеглих кварталів задоволені запровадженням комендантської години у нічний час.

Нагадаємо, цього понеділка у Греції відкрилися перукарні, квіткові магазини і книгарні у рамках поступового ослаблення карантину. Очікується, що школи, ресторани і бари знову відкриються в кінці цього місяця. Готелі почнуть працювати з 1 червня.