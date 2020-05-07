Наближений до Трампа військовий заразився COVID-19
Четвер, 7 травня 2020, 18:51
Член військово-морського флоту США, який служить одним з особистих камердинерів президента Дональда Трампа, дав позитивний результат на коронавірус.
Джерело: заступник прес-секретаря Білого дому Хоган Гідлі, якого цитує CNN
Пряма мова Гідлі: "Медичний підрозділ Білого дому недавно повідомив нас, що військовослужбовець Сполучених Штатів, що працює у кампусі Білого дому, дав позитивний результат на коронавірус. Президент і віце-президент з тих пір дали негативний результат на вірус, і вони залишаються здоровими".
Деталі: Камердинери є членами елітної військової частини, приближеної до Білого дому, і часто працюють дуже близько до президента та його сім'ї.
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