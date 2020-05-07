Усі розділи
Укр / Рус

Наближений до Трампа військовий заразився COVID-19

Четвер, 7 травня 2020, 18:51

Член військово-морського флоту США, який служить одним з особистих камердинерів президента Дональда Трампа, дав позитивний результат на коронавірус.

Джерело: заступник прес-секретаря Білого дому Хоган Гідлі, якого цитує CNN

Пряма мова Гідлі: "Медичний підрозділ Білого дому недавно повідомив нас, що військовослужбовець Сполучених Штатів, що працює у кампусі Білого дому, дав позитивний результат на коронавірус. Президент і віце-президент з тих пір дали негативний результат на вірус, і вони залишаються здоровими".

Деталі: Камердинери є членами елітної військової частини, приближеної до Білого дому, і часто працюють дуже близько до президента та його сім'ї.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Теми: ТрампСШАкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоСБУ підозрює екскерівництво Податкової в "кришуванні" конвертцентрів

У "Слузі народу" винайшли, як розправлятися з міністрами, які "недотягують"

НАЗК взялася за лист власника "Епіцентру" до Кличка

Рада підтримала обов’язкове масове тестування на коронавірус

Стало відомо, коли нардепи візьмуться за "антиколомойський закон"

У Дніпрі від однієї жінки 35 людей заразилися коронавірусом

Усі головні новини...
Трамп
Трамп ветував резолюцію, що обмежує його можливості вести війну проти Ірану
Трамп заявив, що коронакриза гірша за Перл-Харбор і теракт 11 вересня
Трамп заявив, що від коронавірусу помре до 100 тисяч американців
Останні новини
19:08
МВФ змінив програму кредитування для України
18:51
У Білорусі вже понад 20 тисяч випадків коронавірусу
18:51
Наближений до Трампа військовий заразився COVID-19
18:49
Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися
18:29
На День перемоги в Україні буде прохолодно, подекуди дощ
18:28
Мінекономіки хоче "ускладнити життя" іноземним інвесторам в стратегічні підприємства
19:04
оновленоБойовики під час обстрілу поранили шістьох українських захисників
17:53
Під Афінами запровадили комендантську годину після "антикарантинних" сутичок з поліцією
17:49
Через коронавірус у світі потроївся інтернет-трафік
17:47
МВФ змінив керівника місії до України
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!