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СБУ витратить 50 мільйонів на систему для контролю карантину

Четвер, 7 травня 2020, 19:36
СБУ витратить 50 мільйонів на систему для контролю карантину

Служба безпеки України має намір купити за майже 50 мільйонів гривень комп’ютерну систему Verint NowForce від ізраїльсько-американського виробника Verint Systems, щоб контролювати карантин, пришвидшити роботу "швидких", проводити міжвідомчі наради та збирати звітність.

Джерело: програма "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший") з посиланням на відповідь СБУ на запит

Деталі: В СБУ зазначили, що "система диспетчеризації та реагування для забезпечення мінімізації ризиків і сучасну реакцію на стихійні лиха та епідемії" Verint NowForce включатиме: мобільний додаток для тих, хто перебуває на карантині, обсервації та самоізоляції; додаток для співробітників системи охорони здоров’я та мобільних бригад; управління ситуацією та диспетчеризацію.

В СБУ зазначили, що ця закупівля дозволить:

  • контролювати карантин, відслідковуючи місцезнаходження осіб, їх пересування та контакти;
  • управляти мобільними бригадами;
  • комунікувати (проводити наради, давати вказівки) на єдиній платформі;
  • збирати та надавати звітність;
  • управляти подіями (прогнозування розвитку обстановки, автоматичне узагальнення та доповідь керівництву штабів).

Кінцевими користувачами ПЗ назвали центральні та місцеві органи влади, штаби протидії коронавірусу, лікарні з інфекційними відділеннями та бригади "швидкої". Усіх користувачів мають підключити до системи упродовж тижня з моменту закупівлі.

Водночас в СБУ не пояснили, чому програмне забезпечення закупає саме спецслужба.

Програму Verint NowForce обрали, спираючись на закордонний досвід використання, можливості адаптації для українського ринку та українських партнерів і дистрибуторів, широкого функціоналу та вартості.

Коли саме відбудеться закупівля, в СБУ не повідомили.

Передісторія:

  • 8 квітня Кабмін виділив СБУ понад 49,8 млн гривень для придбання та впровадження системи диспетчеризації та реагування "Verint NowForce" "для здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СOVID-19 на території України".

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУкоронавірусдержзакупівлікарантин
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