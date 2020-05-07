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У Єврокомісії розповіли, коли ЄС повернеться до відкритих кордонів

Четвер, 7 травня 2020, 19:20

Європейський Союз повинен повернутися "у майбутнє" відкритих кордонів, коли пандемія коронавірусу буде під контролем.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, про це у четвер розповіла єврокомісар з питань внутрішніх справ Йлва Йоганссон під час онлайн-спілкування з євродепутатами.

Європейська комісія прагне, щоб країни ЄС відновили безперешкодне пересування у шенгенській зоні, яке було зупинене у зв’язку зі спробами країн зупинити поширення коронавірусу. 

"Тепер нам потрібно повернутися в майбутнє, повернутися до нормальності. І ми повинні зробити це, як тільки ситуація зі здоров'ям це дозволить", - сказала Йоганссон.

"Держави-члени вводили різні заходи у неузгоджений спосіб. Послаблення цих національних обмежень займе якийсь час, але ми можемо це зробити", - додала єврокомісар.

Європейська комісія хоче, щоб держави-члени почали поступово скасовувати контроль на державному кордоні. На наступному тижні комісія випустить керівні принципи, які балансуватимуть між запобіганням нової хвилі інфекцій і пожвавленням економіки.

"У довгостроковій перспективі ми повинні домогтися більшого успіху, ніж просто повернутися до статус-кво. Потрібно оновити та посилити Шенген. Перш за все, я хочу, щоб Болгарія, Румунія і Хорватія приєдналися", - сказала Йоганссон.

Теми: коронавірусЄСепідемія
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