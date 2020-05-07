Усі розділи
Укр / Рус

Головреда "Слідства.Інфо" викликали на допит через запит до "слуги народу"

Четвер, 7 травня 2020, 21:54

Головного редактора незалежної розслідувальної агенції "Слідство.Інфо"  Анну Бабінець викликали на допит у Нацполіцію через її запит до нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського.  

Джерело: пост Бабінець у Facebook, "Слідство.Інфо"

Пряма мова Бабінець: "Воу! У міністра Авакова розслідували всі резонансні злочини і добралися до журналістів-розслідувачів. Сьогодні отримала повістку від Нацполіції про виклик на допит. За те, що у грудні написала запит народному депутату Дубінському про його зв'язки з Джуліані. Тоді нардеп не відповів, а злякався і пішов до Авакова. І справа пішла – у Головне слідче управління". 

 

Деталі: За словами Бабінець, її викликає слідча Ільміра Чередник, яка ще кілька місяців тому дзвонила журналісту як слідча по вбивству Павла Шеремета.  

Як повідомляє "Слідство. Інфо", у листі, який надійшов на адресу агенції, вказано, що "в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчої дії – допит в якості свідка головної редакторки ГО "Слідство Інфо" Бабінець Анни", тому просять забезпечити її явку на 10:00 13 травня до Головного слідчого управління Нацполіції.  

 

У самій повістці наведено лише номер кримінального провадження без деталей, чого саме воно стосується. Також вказано, що йдеться про правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 163 (Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер) ККУ. 

У іншому листі, підписаному тією ж слідчою Ільмірою Чередник, є перелік питань, на які має відповісти агенція. Вони стосуються запиту надісланого "Слідством.Інфо" народному депутату від "Слуги народу" Олександру Дубінському у грудні 2019 року щодо його можливих зустрічей із фігурантами справи про імпічмент американського президента Дональда Трампа. Зокрема, про ймовірні контакти з персональним адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані. 

 

Агенція зазначає, що такі запити надіслали також міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і ще 12 посадовцям.

Сама Бабінець зазначила, що за 17 років роботи журналістом ніколи не ходила на допит через те, що написала запит. Вона додала, що обов’язково піде з юристом, а також зніме і покаже, як "Головне слідче управління розслідує такі резонансні справи як запит народному депутату Олександру Дубінському".

Українська правда
Теми: ЗМІполіціясвобода словаСлуга народуДубінський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія готова надати Усику та Ломаченку громадянство

інфографіка Кабмін вперше послабив карантин: що запрацює з 11 травня

Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконкому реформ

інфографіка Кабмін дозволив роботу літніх майданчиків кафе і магазинів у ТРЦ з 11 травня

відеоУ штабі ООС показали, як снайпер ФСБ вбиває українців на Донбасі

У Білорусі вже понад 20 тисяч випадків коронавірусу

Усі головні новини...
ЗМІ
Кабмін вперше послабив карантин: що запрацює з 11 травня
В лікарні окупованого Луганська спалах коронавірусу у працівників – ЗМІ
Статті про режим Путіна та вбивство в Україні отримали Пулітцерівську премію
Останні новини
22:06
В Україні порахували кількість заражених COVID-19 серед в’язнів
21:54
фото Головреда "Слідства.Інфо" викликали на допит через запит до "слуги народу"
21:38
Посли G7 нагадали Україні про важливість співпраці з МВФ
21:26
Росія готова надати Усику та Ломаченку громадянство
21:12
Новини 7 травня: масове тестування, нова програма МВФ
20:56
У Парижі відбулася церемонія прощання із загиблим українцем з Іноземного легіону
20:48
інфографіка Кабмін вперше послабив карантин: що запрацює з 11 травня
20:42
НБУ та ЄБРР запустили інструмент підтримки бізнесу на 0,5 мільярда доларів
20:27
Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконкому реформ
20:20
інфографіка Кабмін дозволив роботу літніх майданчиків кафе і магазинів у ТРЦ з 11 травня
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!