Головреда "Слідства.Інфо" викликали на допит через запит до "слуги народу"

Головного редактора незалежної розслідувальної агенції "Слідство.Інфо" Анну Бабінець викликали на допит у Нацполіцію через її запит до нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського.

Джерело: пост Бабінець у Facebook, "Слідство.Інфо"

Пряма мова Бабінець: "Воу! У міністра Авакова розслідували всі резонансні злочини і добралися до журналістів-розслідувачів. Сьогодні отримала повістку від Нацполіції про виклик на допит. За те, що у грудні написала запит народному депутату Дубінському про його зв'язки з Джуліані. Тоді нардеп не відповів, а злякався і пішов до Авакова. І справа пішла – у Головне слідче управління".

Деталі: За словами Бабінець, її викликає слідча Ільміра Чередник, яка ще кілька місяців тому дзвонила журналісту як слідча по вбивству Павла Шеремета.

Як повідомляє "Слідство. Інфо", у листі, який надійшов на адресу агенції, вказано, що "в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчої дії – допит в якості свідка головної редакторки ГО "Слідство Інфо" Бабінець Анни", тому просять забезпечити її явку на 10:00 13 травня до Головного слідчого управління Нацполіції.

У самій повістці наведено лише номер кримінального провадження без деталей, чого саме воно стосується. Також вказано, що йдеться про правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 163 (Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер) ККУ.

У іншому листі, підписаному тією ж слідчою Ільмірою Чередник, є перелік питань, на які має відповісти агенція. Вони стосуються запиту надісланого "Слідством.Інфо" народному депутату від "Слуги народу" Олександру Дубінському у грудні 2019 року щодо його можливих зустрічей із фігурантами справи про імпічмент американського президента Дональда Трампа. Зокрема, про ймовірні контакти з персональним адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.

Агенція зазначає, що такі запити надіслали також міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і ще 12 посадовцям.

Сама Бабінець зазначила, що за 17 років роботи журналістом ніколи не ходила на допит через те, що написала запит. Вона додала, що обов’язково піде з юристом, а також зніме і покаже, як "Головне слідче управління розслідує такі резонансні справи як запит народному депутату Олександру Дубінському".