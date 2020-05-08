У Севастополі до 9 травня встановили банер зі Сталіним
В окупованому Росією Севастополі до 9 травня вивісили банер із портретом Сталіна та встановили інсталяції із датами "Великої Вітчизняної війни".
Джерело: "Крим.Реалії"
Деталі: Портрет Сталіна, встановлений за ініціативою комуністів, "прикрашений словами "Це наша перемога".
Інсталяції розмістили на центральних площах міста: напис "9 травня" встановили біля Матроського клуба на площі Ушакова, а цифри "75" та "1941-1945" з іншої сторони площі.
Також на площі Лазарева розмістили "прикраси" у вигляді дат, пов’язаних із війною.
В отвори усіх інсталяції поклали гілки бузку, що має символізувати "бузок перемоги".
Окрім того, окупаційна влада міста зобов'язала автоперевізників і керівників держпідприємств розмістити на транспорті святкові наклейки.
Що передувало: У Севастополі до 9 травня проведуть ряд заходів, незважаючи на коронавірус. Планується парад кораблів та авіації.