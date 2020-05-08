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У Севастополі до 9 травня встановили банер зі Сталіним

П'ятниця, 8 травня 2020, 07:52
У Севастополі до 9 травня встановили банер зі Сталіним
Фото: "Крим.Реалії"

В окупованому Росією Севастополі до 9 травня вивісили банер із портретом Сталіна та встановили інсталяції із датами "Великої Вітчизняної війни".

Джерело: "Крим.Реалії"

Деталі: Портрет Сталіна, встановлений за ініціативою комуністів,  "прикрашений словами "Це наша перемога". 

 
Крим.Реалії

Інсталяції розмістили на центральних площах міста: напис "9 травня" встановили біля Матроського клуба на площі Ушакова, а цифри "75" та "1941-1945" з іншої сторони площі. 

Також на площі Лазарева розмістили "прикраси" у вигляді дат, пов’язаних із війною. 

В отвори усіх інсталяції поклали гілки бузку, що має символізувати "бузок перемоги". 

 
Крим.Реалії

Окрім того, окупаційна влада міста зобов'язала автоперевізників і керівників держпідприємств розмістити на транспорті святкові наклейки.

Що передувало: У Севастополі до 9 травня проведуть ряд заходів, незважаючи на коронавірус. Планується парад кораблів та авіації.

Українська правда
Теми: КримСевастополь
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