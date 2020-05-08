Греція пропонує "безпечний коридор" для подорожей з країн, які впоралися з коронавірусом

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити "безпечний коридор", який дозволив би подорожувати між країнами, які успішно стримали спалах коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Міцотакіс зробив таку пропозицію в ході телеконференції з лідерами Австралії, Австрії, Чехії, Данії, Ізраїлю, Норвегії та Сінгапуру.

Тим часом Греція знову відкриє свої історичні пам'ятки, в тому числі пагорб Акрополя, 18 травня. Музеї знову відкриються в середині червня.

Міністр культури Ліна Мендоні представила низку заходів фінансової допомоги артистам і працівникам, які працюють в сфері культури.

Сектор досі залишався поза фінансової підтримки уряду, незважаючи на скасування всіх подій і виступів. Поки Мендоін представляла ці заходи, сотні музикантів, акторів та інших працівників сектора протестували перед парламентом.

З початку епідемії в Греції зафіксовано 2678 випадків зараження коронавірусом і 149 летальних випадків серед інфікованих.