Німецька пивоварня роздала 2600 літрів пива, яке не вдалося продати через коронавірус

Одна з німецьких броварень вирішила безкоштовно роздати партію пива, яке не вдалося продати через карантин, замість того, щоб викидати його.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Пивоварня Willinger Brauhaus у федеральній землі Гессен віддала близько 2600 літрів світлого і темного пива.

Пиво призначалося для ресторанів і готелів, але обмеження через коронавірус унеможливили нормальні поставки пивоварні.

"Ми також хочемо подякувати людям, і ми сподіваємося, що після відкриття вони нададуть таку ж підтримку, що вони прийдуть сюди, рекомендуватимуть нас", - сказав власник пивоварного заводу Франц Маст.

Безкоштовна роздача пива мала успіх у місцевих клієнтів. У четвер біля пивоварні вишикувалися десятки людей.

У своєму пості на Facebook пивоварня повідомила, що до вечора у неї скінчилося пиво, але пообіцяла підготувати ще для наступної роздачі у вівторок - хоча і з лімітом "три пляшки на людину".

Напередодні національна асоціація пивоварів Франції заявила, що виробникам доведеться позбутися 10 мільйонів літрів пива - чотири басейни олімпійського розміру - через закінчення терміну придатності.