На дорогах Києва затори попри карантин
П'ятниця, 8 травня 2020, 10:05
Зранку 8 травня на деяких дорогах Києва спостерігаються затори.
Джерело: дані Google Maps, УНІАН
Деталі: Рух транспорту ускладнено при під'їзді до всіх мостів через Дніпро з боку лівого берега.
Найскладніша ситуація на проспекті Шухевича перед Північним мостом та на проспекті Степана Бандери у бік лівого берега.
У заторах в обидва боки стоять проспект Лобановського, вулиця Вадима Гетьмана та вулиця Олени Теліги.
Також значно ускладнено рух на вулицях Щусєва, Дегтярівській, Саксаганського та на бульварі Лесі Українки.
Важка ситуація й у центрі. Затори спостерігаються в районі Майдана Незалежності, на вулиці Грушевського та на бульварі Тараса Шевченка.