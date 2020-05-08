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На дорогах Києва затори попри карантин

П'ятниця, 8 травня 2020, 10:05
На дорогах Києва затори попри карантин

Зранку 8 травня на деяких дорогах Києва спостерігаються затори. 

Джерело: дані Google Maps, УНІАН

Деталі: Рух транспорту ускладнено при під'їзді до всіх мостів через Дніпро з боку лівого берега.

Найскладніша ситуація на проспекті Шухевича перед Північним мостом та на проспекті Степана Бандери у бік лівого берега.

У заторах в обидва боки стоять проспект Лобановського, вулиця Вадима Гетьмана та вулиця Олени Теліги.

 

Також значно ускладнено рух на вулицях Щусєва, Дегтярівській, Саксаганського та на бульварі Лесі Українки.

Важка ситуація й у центрі. Затори спостерігаються в районі Майдана Незалежності, на вулиці Грушевського та на бульварі Тараса Шевченка.

"Українська правда" у Threads

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