В Україну прибули 5 спецавіарейсів, пасажиропотік зріс, "Рава-Руська" відкрита

Минулої доби п’ятьма спецрейсами в Україну прибуло 800 громадян, прикордонники фіксують збільшення пасажиропотоку.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Евакуаційні рейси прибули з Копенгагена, Аліканте, Мілана та 2 - з Мадрида.

Як уточнив УП речник ДПСУ Андрій Демченко, серед 800 прибулих - два десятки іноземців, які мають право вїзду в нашу країну.

Прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами.

Зазначається, що лише один громадянин, що прибув із Копенгагена, вирушив на обсервацію.

Дослівно: "Учора пасажиропотік через український кордон, в порівнянні попередньої доби, був дещо збільшеним, кордон нашої країни на в’їзд та на виїзд перетнуло майже 14 тисяч осіб. Серед тих, хто перетинав кордон, порушників правил карантину та самоізоляції не виявлено, як і тих, хто мав підвищену температуру чи інші ознаки ГРВІ".

Додатково: Опівночі відновилася робота автомобільного пункту пропуску "Рава-Руська", що на кордоні з Польщею у Львівській області, а також морського пункту пропуску в порту Скадовська. Натомість закрито пункт пропуску "Паланка (Маяки-Удобне)", що на кордоні з Молдовою.

Нині із урахуванням змін, внесених урядовими рішеннями, на державному кордоні тимчасово закриті 123 пункти пропуску, а у 19 тимчасово припинене пішохідне сполучення.

Детальна інформація, де можна перетнути кордон автівкою, наведена в інфорграфіці ДПСУ.