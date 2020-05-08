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"На коронавірус немає часу": в Білорусі призначили вибори президента

П'ятниця, 8 травня 2020, 11:06
На коронавірус немає часу: в Білорусі призначили вибори президента

Палата представників Національних зборів Білорусі 8 травня призначила президентські вибори в країні на 9 серпня 2020 року.

Джерело: "Радіо Свобода", Белта

Деталі: З пропозицією відповідної дати, щоб вибори відбулися не пізніше, ніж за два місяці до закінчення нинішнього терміну Олександра Лукашенка виступила голова Центральної виборчої комісії Лідія Єрмошина. Більшість депутатів підтримали дату 9 серпня.

Ще Єрмошина заявила, що президентські вибори 2020 року будуть проходити в абсолютно особливих умовах.

Зміни торкнуться всіх учасників кампанії. Наприклад, збирачів підписів зобов'яжуть виконувати рекомендації МОЗ, всіх їх мають забезпечити засобами індивідуального захисту.

Єрмошина додала, що виконувати рекомендації МОЗ щодо соціального дистанціювання і забезпечення засобами захисту зобов'яжуть і спостерігачів. Зараз мова йде тільки про національних. Глава ЦВК поки не береться припускати, чи приїдуть на вибори до Білорусі міжнародні експерти.

Раніше керівнитцво ЦВК відхилило пропозиції правозахисників щодо дистанційного проведення президентських виборів через епідемію COVID-19, заявивши, що "немає часу на вжиття цих заходів".

Сам Лукашенко 4 травня заявив, що президентські вибори відбудуться "своєчасно, відповідно до конституції, до 30 серпня". Він також повторив свої попередні заяви, що балотуватиметься на новий термін.

Крім того, президент Білорусі заявив, що хотів би показати мінський парад Перемоги на 9 травня по російському телебаченню.

Передісторія:

  • Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року, зараз триває його п’ятий президентський термін.
  • Білорусь скасувала обмеження на терміни президентства на референдумі у 2004 році.

"Українська правда" в Threads

Теми: Білорусь
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