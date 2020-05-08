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"На коронавірус немає часу": в Білорусі призначили вибори президента

П'ятниця, 8 травня 2020, 11:06

Палата представників Національних зборів Білорусі 8 травня призначила президентські вибори в країні на 9 серпня 2020 року.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: З пропозицією відповідної дати, щоб вибори відбулися не пізніше, ніж за два місяці до закінчення нинішнього терміну Олександра Лукашенка виступила голова Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина. Більшість депутатів підтримали дату 9 серпня.

Раніше керівнитцво ЦВК відхилило пропозиції правозахисників щодо дистанційного проведення президентських виборів через епідемію COVID-19, заявивши, що "немає часу на вжиття цих заходів".

Сам Лукашенко 4 травня заявив, що президентські вибори відбудуться "своєчасно, відповідно до конституції, до 30 серпня". Він також повторив свої попередні заяви, що балотуватиметься на новий термін.

Крім того, президент Білорусі заявив, що хотів би показати мінський парад Перемоги на 9 травня по російському телебаченню.

Передісторія:

  • Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року, зараз триває його п’ятий президентський термін.
  • Білорусь скасувала обмеження на терміни президентства на референдумі у 2004 році.

Теми: Білорусь


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