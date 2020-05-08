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У Києві вперше три смерті від COVID-19 за добу – Кличко

П'ятниця, 8 травня 2020, 12:21
У Києві вперше три смерті від COVID-19 за добу – Кличко
рбк-україна

За минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили у ще 46 киян, троє людей померли, одужали 17.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 8 травня

Пряма мова: "Ситуація з розповсюдженням вірусу невтішна: вперше за час боротьби Києва з пандемією минулої доби в столиці 3 летальні випадки. Лобораторно підтвердили захворювання ще в 46 людей, серед них – один медик… Одужали за минулу добу 17 людей".

Деталі: Серед тих, що захворіли минулої доби: 18 жінок віком від 26 до 81 року і троє дівчаток – двох, восьми та тринадцяти років. 21 чоловік від 31 до 79 років та четверо хлопчиків, яким 9 місяців, 4, 7 та 9 років.

До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

 

Загалом у лікарнях Києва зі всіх пацієнтів з коронавірусом - 44 у важкому стані. 5 із них– підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

На сьогодні в столиці 1721 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. 32 людини померли, 127 мешканців Києва подолали хворобу.

 

Читайте також: Чому в Україні так мало хворих на COVID-19: пощастило чи є об'єктивні причини?

Українська правда
Теми: коронавірусКиївепідемія
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