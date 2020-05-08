Усі розділи
Укр / Рус

У Києві вперше три смерті від COVID-19 за добу – Кличко

П'ятниця, 8 травня 2020, 12:21
рбк-україна

За минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили у ще 46 киян, троє людей померли, одужали 17.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 8 травня

Пряма мова: Ситуація з розповсюдженням вірусу невтішна: вперше за час боротьби Києва з пандемією минулої доби в столиці 3 летальні випадки. Лобораторно підтвердили захворювання ще в 46 людей, серед них – один медик… Одужали за минулу добу 17 людей".

Деталі: Серед тих, що захворіли минулої доби: 18 жінок віком від 26 до 81 року і троє дівчаток – двох, восьми та тринадцяти років. 21 чоловік від 31 до 79 років та четверо хлопчиків, яким 9 місяців, 4, 7 та 9 років.

До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

 

Загалом у лікарнях Києва зі всіх пацієнтів з коронавірусом - 44 у важкому стані. 5 із них– підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

На сьогодні в столиці 1721 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. 32 людини померли, 127 мешканців Києва подолали хворобу.

 

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЗеленський приїхав на кордон із Росією вшанувати загиблих у Другій світовій

Колишні "азовці" заявляють, що Білецький побив їх через Стерненка

Грузія викликала посла з України для консультацій через призначення Саакашвілі

Кількість захворювань COVID-19 б'є рекорди на Львівщині: збирають кризовий штаб

COVID-19 в Україні: за добу померла 21 людина, але одужала рекордна кількість пацієнтів

Ляшко: Коронавірус показав помилку ідеї фінансування лікарень "за пацієнтом"

Усі головні новини...
коронавірус
Кількість захворювань COVID-19 б'є рекорди на Львівщині: збирають кризовий штаб
Німецька пивоварня роздала 2600 літрів пива, яке не вдалося продати через коронавірус
У нас уже запроваджені елементи адаптивного карантину – Степанов
Останні новини
13:22
Мадонна розповіла, як перехворіла на коронавірус: Думали, це грип
13:08
Міжнародна дорадча група закликала президента змінити закон про реформу СБУ
13:05
інфографікаЯкий бізнес суттєво скоротить штат, якщо карантин продовжать
13:00
Кличко розповів про умови роботи кав'ярень, а ТРЦ поки не відкриває
12:53
Британська принцеса звернулась до українців з нагоди дня закінчення Другої світової
12:47
До 22 травня громадський транспорт Києва працює в обмеженому режимі – мер
12:44
Отримати кошти тепер легше, МВФ не змінив обсяг кредитування – Рашкован
12:43
фотоЗеленський приїхав на кордон із Росією вшанувати загиблих у Другій світовій
12:41
Повноваження СБУ за проєктом Зеленського загрожують зловживаннями – місія ЄС
12:21
У Києві вперше три смерті від COVID-19 за добу – Кличко
Усі новини...