Усі розділи
Укр / Рус

Повноваження СБУ за проєктом Зеленського загрожують зловживаннями – місія ЄС

П'ятниця, 8 травня 2020, 12:41

Консультативна місія ЄС критично ставиться до президентського законопроєкту щодо реформування СБУ, який передбачає надзвичайні повноваження Служби безпеки.

Про це йдеться у статті Європейської правди "Служба духовності та безпеки: що Захід просить змінити у президентській реформі СБУ".

"Одним з ключових питань для дискусії є надзвичайні повноваження СБУ, особливо в частині правоохоронного статусу та досудового слідства. Ми тривалий час пояснювали (українській стороні, - ред.), що це не лише робить СБУ неефективною, а й відкриває можливості для зловживань", - йдеться у коментарі КМЄС.

"Також, на жаль, у чинному проєкті ми бачимо нечітке визначення державної безпеки, яке залишає забагато простору для інтерпретацій – особливо коли йдеться про економічні злочини та корупцію. Ми вважаємо, що СБУ повинна припинити активність у цих сферах", - зазначили в місії.

Дипломатичнішу, але також однозначну заяву з цього приводу ЄвроПравді передали з НАТО. Там наголосили, що не сприймають аргументи СБУ про потребу розширити повноваження за межі тих, що передбачені чинним Законом про нацбезпеку.

"Важливо підкреслити, що ці норми жодним чином не підривають ефективність Служби", – пояснив глава представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, наголосивши, що у підсумку реформи Україна має отримати спецслужбу, здатну до ефективних дій у сферах контррозвідки, контртероризму та захисту держтаємниці.

Теми: СБУреформиЗеленськийЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЗеленський приїхав на кордон із Росією вшанувати загиблих у Другій світовій

Колишні "азовці" заявляють, що Білецький побив їх через Стерненка

Грузія викликала посла з України для консультацій через призначення Саакашвілі

Кількість захворювань COVID-19 б'є рекорди на Львівщині: збирають кризовий штаб

COVID-19 в Україні: за добу померла 21 людина, але одужала рекордна кількість пацієнтів

Ляшко: Коронавірус показав помилку ідеї фінансування лікарень "за пацієнтом"

Усі головні новини...
СБУ
СБУ витратить 50 мільйонів на систему для контролю карантину
СБУ підозрює екскерівництво Податкової в "кришуванні" конвертцентрів
У колишнього голови Податкової провели обшук
Останні новини
13:22
Мадонна розповіла, як перехворіла на коронавірус: Думали, це грип
13:08
Міжнародна дорадча група закликала президента змінити закон про реформу СБУ
13:05
інфографікаЯкий бізнес суттєво скоротить штат, якщо карантин продовжать
13:00
Кличко розповів про умови роботи кав'ярень, а ТРЦ поки не відкриває
12:53
Британська принцеса звернулась до українців з нагоди дня закінчення Другої світової
12:47
До 22 травня громадський транспорт Києва працює в обмеженому режимі – мер
12:44
Отримати кошти тепер легше, МВФ не змінив обсяг кредитування – Рашкован
12:43
фотоЗеленський приїхав на кордон із Росією вшанувати загиблих у Другій світовій
12:41
Повноваження СБУ за проєктом Зеленського загрожують зловживаннями – місія ЄС
12:21
У Києві вперше три смерті від COVID-19 за добу – Кличко
Усі новини...