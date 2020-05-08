Усі розділи
Укр / Рус

До 22 травня громадський транспорт Києва працює в обмеженому режимі – мер

П'ятниця, 8 травня 2020, 12:47

До 22 травня наземний громадський транспорт столиці продовжить працювати в обмеженому режимі, метро не відкриється.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 8 травня

Пряма мова: "Наземний громадський транспорт працюватиме на першому етапі послаблень (з 12 травня -ред.) в нинішньому - обмеженому режимі. До 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів у ті райони, що сьогодні мало охоплені. Збільшення маршрутів стосуватиметься електротранспорту - тролейсусів і трамваїв".

Деталі: За словами Кличка, бізнес, що почне роботу, повинен вирішити питання з підвозом своїх співробітників до місця роботи.

Метро, як уже неодноразово говорилося, відкриється за рішенням уряду. "І це буде не одразу", - додав мер.

Українська правда
Теми: Київкарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЗеленський приїхав на кордон із Росією вшанувати загиблих у Другій світовій

Колишні "азовці" заявляють, що Білецький побив їх через Стерненка

Грузія викликала посла з України для консультацій через призначення Саакашвілі

Кількість захворювань COVID-19 б'є рекорди на Львівщині: збирають кризовий штаб

COVID-19 в Україні: за добу померла 21 людина, але одужала рекордна кількість пацієнтів

Ляшко: Коронавірус показав помилку ідеї фінансування лікарень "за пацієнтом"

Усі головні новини...
Київ
У Києві вперше три смерті від COVID-19 за добу – Кличко
У Кличка розширили перелік ринків, які відкриють 8 травня
НАЗК взялася за лист власника "Епіцентру" до Кличка
Останні новини
13:22
Мадонна розповіла, як перехворіла на коронавірус: Думали, це грип
13:08
Міжнародна дорадча група закликала президента змінити закон про реформу СБУ
13:05
інфографікаЯкий бізнес суттєво скоротить штат, якщо карантин продовжать
13:00
Кличко розповів про умови роботи кав'ярень, а ТРЦ поки не відкриває
12:53
Британська принцеса звернулась до українців з нагоди дня закінчення Другої світової
12:47
До 22 травня громадський транспорт Києва працює в обмеженому режимі – мер
12:44
Отримати кошти тепер легше, МВФ не змінив обсяг кредитування – Рашкован
12:43
фотоЗеленський приїхав на кордон із Росією вшанувати загиблих у Другій світовій
12:41
Повноваження СБУ за проєктом Зеленського загрожують зловживаннями – місія ЄС
12:21
У Києві вперше три смерті від COVID-19 за добу – Кличко
Усі новини...