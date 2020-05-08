До 22 травня громадський транспорт Києва працює в обмеженому режимі – мер

До 22 травня наземний громадський транспорт столиці продовжить працювати в обмеженому режимі, метро не відкриється.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 8 травня

Пряма мова: "Наземний громадський транспорт працюватиме на першому етапі послаблень (з 12 травня -ред.) в нинішньому - обмеженому режимі. До 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів у ті райони, що сьогодні мало охоплені. Збільшення маршрутів стосуватиметься електротранспорту - тролейсусів і трамваїв".

Деталі: За словами Кличка, бізнес, що почне роботу, повинен вирішити питання з підвозом своїх співробітників до місця роботи.

Метро, як уже неодноразово говорилося, відкриється за рішенням уряду. "І це буде не одразу", - додав мер.