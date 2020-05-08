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СБУ наголошує: в Україні немає американських біологічних лабораторій

П'ятниця, 8 травня 2020, 13:27
СБУ наголошує: в Україні немає американських біологічних лабораторій

Служба безпеки України закликає політиків не поширювати неправдиву інформацію про нібито існування іноземних біологічних лабораторій на території України.

Джерело: СБУ

Деталі: Останнім часом у засобах масової інформації та соцмережах поширюються фейкові новини про нібито діяльність на території України американських військових біологічних лабораторій.

В СБУ зазначають, що зазвичай не реагують на чутки, бо служба бореться з реальними, а не вигаданими загрозами для країни. Однак за словами спецслужбовців, такі публікації, без посилань на жодні факти та джерела, з подачі окремих політичних партій мають ознаки спланованої інформкампанії, мета якої – не просто отримати політичні дивіденди, але, на фоні боротьби з коронавірусом, посіяти панічні настрої у суспільстві, тож СБУ вважає за доцільне відреагувати на це.

Дослівно: "По-перше, на території України не діють жодні іноземні біологічні лабораторії. Заяви, які останнім часом лунають від окремих політиків, не відповідають дійсності та є свідомим викривленням фактів.

По-друге, співпраця між Україною та США у напрямі протидії біологічному тероризму відбувається виключно в межах українського законодавства і в інтересах України. Із 1993 року діє угода щодо надання допомоги нашій державі у ліквідації стратегічної ядерної зброї та запобіганні розповсюдження зброї масового знищення. Одним з її пунктів є своєчасне виявлення та протидія спалахам, що викликані небезпечними патогенами.

Також у 2005 році Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство оборони США підписали рамкову Угоду про запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані у ході розробки біологічної зброї. У межах цієї Угоди було модернізовано (проведено ремонтні роботи, оновлено обладнання, закуплено витратні матеріали тощо) низку державних лабораторій, розташованих в Одеській, Харківській, Львівській, Київській, Вінницькій, Херсонській, Дніпропетровській областях.

Наголошуємо, що ці лабораторії фінансуються з держбюджету, підпорядковані МОЗ і Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

По-третє, СБУ забезпечує захист об’єктів критичної інфраструктури та перевіряє діяльність наукових установ і підприємств біологічної небезпеки. Тож заходи з охорони та збереження колекцій штамів патогенів забезпечено на належному рівні. Випадковий або навмисний несанкціонований доступ до них сторонніх осіб унеможливлено".

Деталі: В СБУ зазначають, що додатково проводять постійний моніторинг реальних та потенційних загроз у цій сфері з боку спецслужб іноземних держав і за потреби вживають заходів із протидії. Ця робота проводитиметься і надалі на належному рівні.

Що передувало: У Держдепі США заявили, що український телеканал "1+1", показавши матеріал про нібито роботу "американських біолабораторій" в Україні, повторив фейк російської пропаганди. 

Українська правда

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Теми: СБУ
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