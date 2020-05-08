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Кремль прагне монополізувати перемогу у Другій світовій – євродепутати

П'ятниця, 8 травня 2020, 13:32

Кремль прагне монополізувати перемогу у Другій світовій війні, ігноруючи внесок та жертви інших націй, які тоді перебували під радянським контролем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві депутатів Європарламенту від Литви Андрюса Кубілюса та Раси Юкневічіне, присвяченій 75-й річниці завершення Другої світової війни в Європі. 

"9 травня Владімір Путін з гордістю буде говорити про перемогу у Другій світовій війні і буде говорити у такий спосіб, як це було за радянських часів - про перемогу радянського народу. Та все ж ми маємо пам’ятати, що це перемога, за яку не тільки росіяни, а й українці та білоруси заплатили величезну ціну", - підкреслюють євродепутати. 

Європарламентарі відзначають, що Україна опинилася в самому епіцентрі Другої світової війни, що призвело до безпрецедентної кількості жертв і руйнувань - 8 мільйонів українців загинули, 714 міст і 28 тисяч сіл були повністю або частково зруйновані.

"Кремль прагне монополізувати наратив про перемогу, щоб зобразити себе сьогоднішнім "моральним" лідером антифашизму в очах світу. У цьому наративі кожен, хто діє проти волі чи інтересів Кремля, стає фашистом", - підкреслюють Кубілюс та Юкневічіне.

Україна заплатила величезну ціну, ставши жертвою голодомору Сталіна, і продовжує платити  величезну ціну в триваючій боротьбі за суверенітет і право бути частиною Європи, - наголошують парламентарі. 

Вони зазначають, що сьогодні Владімір Путін продовжує війну проти України, люди продовжують гинути на Донбасі, і саме в такий спосіб російський очільник "вшановує людські жертви українців у Другій світовій війні". 

Як повідомлялося, британська принцеса Анна (дочка королеви Єлизавети ІІ) звернулась до українців та інших народів колишнього Радянського Союзу з нагоди дня закінчення Другої світової війни у Європі.

Теми: війнаісторіяРосіяЄвропа


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