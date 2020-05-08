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Аксьонов вирішив заборонити в Криму вмикати кондиціонери через коронавірус

П'ятниця, 8 травня 2020, 13:59

"Голова" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов запропонував заборонити на час карантину використовувати кондиціонери через бактерії.

Джерело: "Новая газета" з посиланням на щоденне засідання оперативного штабу проти поширення коронавірусу

Пряма мова: "На фільтрах осідають усі хвороботворні мікроби, бактерії і так далі. Особливо якщо фільтр не змінювався. Вмикання кондиціонера може сприяти розносу інфекції по приміщенню... Це принципова позиція: уникнути включення кондиціонерів".

Деталі: На думку Аксьонова, "найкращий спосіб боротьби із застоєм повітря" – провітрювання приміщень.

В анексованому Криму за 7 травня зафіксовано 9 нових випадків хворих на коронавірус, три з яких припадає на медпрацівників лікарні у місті Саки.

Всього у Криму російська статистика зареєструвала 177 випадків COVID-19.

За даними окупантів, на півострові одужали 44 людини, під медичним наглядом перебуває 1925 осіб (які приїхали з-за меж Криму та контактні особи).

Усі гості регіону зобов'язані провести 14 днів у обсерваторі, якщо не мають нерухомості в Криму.

Окупаційна влада планують ввести з 12 травня обов'язковий масковий режим.

Раніше вона вирішила штрафувати всіх приїжджих прямо на вокзалах і в аеропортах.

"Козаки" і представники "самооборони" можуть затримувати порушників режиму самоізоляції на території анексованого Криму.

Теми: КримкоронавірусепідеміяCovid-2019здоров'я


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