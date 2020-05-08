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Російські хакери зламали електронну пошту Меркель – Spiegel

П'ятниця, 8 травня 2020, 14:11
Російські хакери зламали електронну пошту Меркель – Spiegel

Російська військова розвідка отримала доступ до тисяч електронних листів канцлерки Німеччини Ангели Меркель в результаті хакерської атаки у 2015 році.

Gро це йдеться у публікаціє німецького видання Der Spiegel, повідомляє "Європейська правда",

Як пише видання, 8 травня 2015 року хакер під ніком Scaramouche отримав доступ до офіційних комп'ютерів у парламентському офісі Меркель. Цього дня у Бундестазі відбувалося святкування 70-ї річниці закінчення Другої світової війни - серед гостей були і дипломати з Росії.

У результаті дій хакера ІТ-система була паралізована декілька днів. За оцінками слідчих, йому вдалось скачати близько 16 гігабайт даних, серед яких були тисячі листів з офісу Меркель. 

Експерти Федерального управління кримінальної поліції (BKA), Федерального управління з питань інформаційної безпеки (BSI) та приватні компанії взялися розслідувати напад. У рамках розслідування було вилучено понад 300 серверів. Слідчі звернулися з проханням про надання юридичної допомоги до 21 країни світу.

За даними влади, зловмисник отримав доступ до двох облікових записів електронної пошти канцлерки, які містили повний трафік листів з 2012 по 2015 рік. Проте навіть через 5 років після атаки не відомо, яку саме інформацію витягнув з листування хакер. 

Слідство вважає, що за хакерською атакою стоїть російська військова розвідка. 

Нагадаємо, Федеральна прокуратура Німеччини видала міжнародний ордер на арешт росіянина, якого підозрюють у зламі комп'ютерних систем німецького парламенту у 2015 році на замовлення Головного розвідувального управління РФ

Теми: хакериМеркельНімеччинаРосія
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