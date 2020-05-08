Дубінський за гроші шукав коріння в Румунії, щоб отримати паспорт ЄС - "Слідство.Інфо"

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський кільк років тому шукав за гроші своє коріння в Румунії, аби отримати румунське громадянство.

Джерело: розслідування "Слідство.Інфо"

Деталі: Журналісти отримали в розпорядження документи, які підтверджують, що у грудні 2017 року Дубінський подав заявку на отримання громадянства Румунії. Зокрема, надав копії закордонних та українського паспортів, свідоцтво про народження. У відповідь Національне агентство з питань громадянства Румунії присвоїло йому персональний номер.

Розслідувачі зазначають, що за звичайних обставин отримати громадянство Румунії не так уже й легко. Згідно із законом, для цього треба або проживати в країні не менше 8 років, або не менше п’яти років перебувати у шлюбі з громадянином Румунії. А ще скласти іспити на знання румунської мови та культури.

Але є й коротший шлях. Набагато популярніший: за даними Національного агентства з питань громадянства Румунії, які наводить видання Vice, майже 97 тисяч заявок зі ста подаються саме в цей спосіб — за процедурою так званого "повернення громадянства".

Треба лише довести, що ти маєш румунське коріння: тобто, що бодай хтось із твоїх предків до третього коліна (прабабуся чи прадідусь) проживав на території румунської держави й мав румунське громадянство. В першій половині XX століття територія Румунії включала в себе, зокрема, частину теперішніх Чернівецької та Одеської областей України. Тож сотні тисяч місцевих мають формальне право — втім, лише за румунськими, не українськими законами — отримати бажаний документ.

Водночас, як з’ясували журналісти, навіть наявність румунського коріння необов’язкова. В інтернеті безліч оголошень, у яких за кілька тисяч євро й приблизно два роки гарантують отримання румунського паспорту.

За даними джерела "Слідство.Інфо", для оформлення документів на громадянство Дубінський скористався послугами компанії з Чернівців. Такі послуги коштують 5-6 тисяч євро.

Дослівно: "Наразі нам невідомо, чи завершив народний депутат процедуру з отримання громадянства. Сам Дубінський у коментарі "Слідству.Інфо" запевнив, що не отримував румунського громадянства. "У мене немає ніякого іншого громадянства, крім українського", — сказав він. А інформацію щодо подачі документів на паспорт іншої країни, яку йому озвучили журналісти, проігнорував, завершивши розмову емоційними випадами на адресу редакції".

UPD: Після виходу новини Дубінський написав у свій Facebook знущальний пост з образами на адресу журналістів.

Пряма мова: "Немиті рогулі з такою ж громадської організації для чогось опублікували фото моїх українських документів та фото якогось папірця. І на цій підставі зробили далекосяжні висновки про те, що я румун. Все вірно. Адже я Граф Дракула. Пострах немитих рогулів".

Чому це важливо: Україна, хоч і не визнає подвійного громадянства, проте й не встановлює покарання за отримання паспорта іншої держави.

Наразі, за державним законодавством, громадянин України не може мати інших громадянств. Це питання є дискутивним, і президент Володимир Зеленський активізував узаконення подвійного громадянства, подавши наприкінці 2019 року відповідний законопроект. Утім, Верховна Рада досі його не підтримала.

Утім, правові наслідки для українця з другим паспортом усе-таки можуть бути. Так, закон "Про громадянство України" передбачає втрату українського громадянства в разі добровільного отримання паспорта іншої держави. Позбавити громадянства може президент своїм указом. А цей крок є підставою для втрати народним депутатом мандата.

Довідково: Румунія є членом Європейського Союзу. Відтак, її паспорт дає чимало переваг: вільне ведення бізнесу та пересування в Європі, дешеві кредити, спрощений в’їзд до Сполучених Штатів чи Канади.