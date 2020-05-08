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Туреччина надіслала Україні тонну допомоги для боротьби з COVID-19

П'ятниця, 8 травня 2020, 16:34
Туреччина надіслала Україні тонну допомоги для боротьби з COVID-19

У п’ятницю 8 травня до аеропорту "Бориспіль" прибула медична допомога, яку Україні надіслала Туреччина в рамках боротьби з коронавірусом. 

Про це "Європейській правді" у п’ятницю повідомили у посольстві Туреччини в Україні.

Допомога вагою близько 1 тонни була надіслана за розпорядженням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. 

На борту літака – дезінфектори і засоби захисту обличчя та очей, зокрема, 150 тисяч масок та 500 захисних костюмів.            

Українські посадовці подякували Туреччині за допомогу та наголосили на дружніх стосунках і стратегічному партнерстві двох країн.

Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере висловив надію, що допомога стратегічному партнеру Україні зробить свій внесок у полегшення тягаря українських медиків.  

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаУкраїнакоронавірус
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