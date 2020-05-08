Туреччина надіслала Україні тонну допомоги для боротьби з COVID-19

У п’ятницю 8 травня до аеропорту "Бориспіль" прибула медична допомога, яку Україні надіслала Туреччина в рамках боротьби з коронавірусом.

Про це "Європейській правді" у п’ятницю повідомили у посольстві Туреччини в Україні.

Допомога вагою близько 1 тонни була надіслана за розпорядженням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

На борту літака – дезінфектори і засоби захисту обличчя та очей, зокрема, 150 тисяч масок та 500 захисних костюмів.

Українські посадовці подякували Туреччині за допомогу та наголосили на дружніх стосунках і стратегічному партнерстві двох країн.

Туреччина надала гуманітарну допомогу Україні: 150 000 масок, захисні окуляри, щитки, дезінфектори...

Разом з Послом Туреччини в Україні паном Yağmur Güldere, представниками МОЗ та Посольства Туреччини зустрічали вантаж в аеропорту.

Çok Teşekkür Ederiz!@MFA_Ukraine @MFATurkey pic.twitter.com/sMQaKpH6ri — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) May 8, 2020

Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере висловив надію, що допомога стратегічному партнеру Україні зробить свій внесок у полегшення тягаря українських медиків.