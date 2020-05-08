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Раду збирають на середу: "антиколомойський" закон, поновлення роботи, Кабмін

П'ятниця, 8 травня 2020, 17:49
Раду збирають на середу: антиколомойський закон, поновлення роботи, Кабмін

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове пленарне засідання на 13 травня, на ньому, серед іншого, планують провести годину запитань до уряду й заслухати доповідь голови Національного банку.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Разумков збирає парламентарів на вимогу 158 депутатів.

Засідання має розпочатися наступної середи о 10 ранку.

На ньому планують розглянути 26 питань.

Зокрема, це проєкт постанови про повернення з 18 травня Верховної Ради до звичного режиму роботи за календарним планом і скасування карантинного формату (№3434). Також планується розглянути зміни до регламенту Верховної Ради.

Серед ключових питань – проєкт так званого "антиколомойського" закону: про внесення змін до законодавчих актів щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д). Він необхідний для співпраці з МВФ. Комітет уже затвердив усі правки.

Також планується розглянути зміни до Податкового кодексу щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби COVID-19.

Є у порядку денному і проєкт закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення COVID-19).

Є й проєкт закону про внесення змін до Господарського кодексу щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину (№ 3297).

Також планують розглянути зміни до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (№3377).

Внесено на розгляд зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата, Рахункової палати чи члена Рахункової палати (№3354).

Також на порядку денному проект закону про оборонні закупівлі.

Планується розглянути зміни до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", оптимізацію мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг, зміни до закону "Про запобігання корупції" щодо уточнення переліку суб'єктів декларування, інше.

Теми: Верховна РадаНБУбанкиКоломойський
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