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Кулеба розповів, як Україна домовляється з партнерами про виїзд заробітчан

П'ятниця, 8 травня 2020, 18:51
Кулеба розповів, як Україна домовляється з партнерами про виїзд заробітчан

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що МЗС збирає запити від держав, які потребують сезонних працівників з України, а діалог із цими країнами веде офіс віцепрем’єра з питань євроінтеграції.

Про це міністр розказав у інтерв’ю виданню "Лівий берег", повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що у МЗС не приймали ніяких рішень про заборону виїзду українських заробітчан, оскільки міністерство не має цієї компетенції. 

Натомість щодо трудової міграції панував "хаотичний процес" у питанні зони відповідальності, тому прем'єр-міністр Шмигаль доручив віцепрем'єру Пристайку "відбудувати систему" з огляду на нові реалії.

"Настала нова реальність, коли раптом усі усвідомили – і ми, і наші партнери, що трудова міграція стала логістичною проблемою в період пандемії. Саме тому це питання було доручено віцепрем'єру Пристайку.

Яка роль МЗС зараз у цьому питанні? Ми збираємо запити від держав, які потребують сезонних працівниках з України, і пересилаємо все це в офіс віцепрем'єра, який вступає в діалог із цими країнами й обговорює умови трансферу", - розповів Кулеба.

Міністр підкреслив, що  як тільки карантинні обмеження будуть зняті, проблема виїзду заробітчан "природно зникне".

Як повідомлялося, Україна дозволила рейси для сезонних працівників до Фінляндії, які перед тим блокувала.

Раніше віцепрем’єр Пристайко запевнив, що уряд не заважатиме українцям, які захочуть виїхати на сезонні роботи в Європу.

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСУкраїнакордонкарантин
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